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“Estos parásitos”: la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

La vicepresidenta y el jefe de Gabinete tuvieron un duro cruce público que expuso tensiones internas en el Gobierno. Además, lo calificó como “uno de los exponentes de la casta política”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Victoria Villarruel y Diego Santilli.
Victoria Villarruel y Diego Santilli. Foto: X
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En un nuevo capítulo de la interna de La Libertad Avanza, la vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió con contundencia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien le había pedido públicamente su renuncia, debido a sus habituales críticas y desencuentros con el presidente Javier Milei.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, la vice apuntó contra el ex ministro de Interior, aunque no lo nombró y escribió: “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”.

“Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, remarcó la vicepresidenta, quien había dicho sobre Milei: “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

Las palabras de Villarruel surgieron tras un tuit de la legisladora Lilia Lemoine, que marcaba un presunto vínculo político de la titular del Senado con Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, y que fue retuiteado por Milei.

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A su turno, Santilli salió en defensa del mandatario y aseveró que “es una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”.

“Estoy en total desacuerdo con Villarruel. Siempre pone palos en la rueda. Si no está de acuerdo, que de un paso al costado, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar donde cree que no debe estar?”, concluyó.

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Matias Greisert

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