El truco del papel de diario dentro de los zapatos: para qué sirve y cómo hacerlo

Papel de diario dentro de los zapatos: ¿Para qué sirve? Foto: Grok IA

Guardar los zapatos durante varios días dentro del placard sin ningún tipo de protección podría afectar su estado sin un buen hack. La humedad, la falta de ventilación y la presión con otros objetos podría arruinar el calzado y hacer que pierda la forma o incluso adquiera mal olor.

Para evitarlo, existe un truco simple y al alcance de todos: colocar papel de diario en el interior de los zapatos antes de guardarlos. Es una alternativa económica que puede incorporarse fácilmente a la rutina de orden y que resulta especialmente práctica cuando un par va a permanecer varias semanas sin utilizarse.

Papel de diario dentro de los zapatos: ¿Para qué sirve? Foto: Grok IA

Por qué recomiendan poner papel de diario dentro de los zapatos

Una de las principales funciones de este truco es ayudar a absorber parte de la humedad que puede quedar en el interior del calzado. Esto resulta especialmente útil después de usar los zapatos durante varias horas, ya que el contacto con los pies puede dejar humedad acumulada.

Al introducir algunas hojas de papel de diario, se crea una barrera absorbente que contribuye a mantener el interior más seco mientras el calzado permanece guardado.

Además, el papel permite ocupar el espacio interno del zapato y evitar que las zonas delanteras se hundan o se deformen por falta de uso.

Paso a paso, cómo colocar el papel de diario correctamente

El procedimiento es muy sencillo y no requiere ningún producto adicional. Lo primero es asegurarse de que los zapatos estén limpios y completamente secos antes de guardarlos.

Después, se pueden tomar algunas hojas de papel de diario, hacer bollos suaves y colocarlos dentro de cada zapato. No es necesario comprimirlos demasiado: la idea es rellenar el interior sin ejercer una presión excesiva sobre el material.

En modelos de caña alta o con sectores que tienden a doblarse, también puede utilizarse papel enrollado para ayudar a mantener la estructura.

Papel de diario dentro de los zapatos: ¿Para qué sirve? Foto: Grok IA

Qué beneficios puede aportar este truco casero

Además de colaborar con el control de la humedad, colocar papel dentro del calzado puede ayudar a conservar su forma original. Esto es especialmente importante en zapatos que permanecen mucho tiempo guardados y pueden terminar con pliegues o sectores hundidos.

Otro beneficio es que permite aprovechar un material que normalmente terminaría en la basura. De esta manera, se convierte en una solución práctica para el mantenimiento cotidiano sin necesidad de comprar accesorios específicos.

Sin embargo, el papel no reemplaza una correcta limpieza ni una buena ventilación. Si el calzado tiene humedad considerable, lo recomendable es dejarlo secar por completo antes de introducirlo en un armario o caja.

Papel de diario dentro de los zapatos: ¿Para qué sirve? Foto: Grok IA

Cabe recordar que si bien el papel de diario puede ser útil, pero hay otros hábitos que ayudan a conservar el calzado durante más tiempo. Uno de los principales es evitar guardar los pares inmediatamente después de utilizarlos.

Dejar que se ventilen durante algunas horas permite que la humedad se evapore antes de encerrarlos en un espacio reducido. También conviene retirar restos de tierra o suciedad y revisar que no haya manchas antes de guardarlos.

En el caso de zapatos de cuero, gamuza u otros materiales delicados, es importante seguir las recomendaciones específicas de limpieza y conservación indicadas para cada superficie.

Así, un recurso tan sencillo como reutilizar unas hojas de diario puede convertirse en un aliado práctico para quienes buscan mantener sus zapatos en mejores condiciones y prolongar su vida útil.