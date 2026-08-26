El Papa León XIV fue elegido como el mejor vestido de 2026: por qué sorprendió su look

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

El Papa León XIV fue incluido por Vanity Fair en su lista de las personas mejor vestidas de 2026, una selección que la revista estadounidense volvió a publicar este año después de varios años sin realizarla. El máximo referente de la iglesia encabeza la categoría “Originals”, donde destacan figuras con una estética particular.

Esta elección llamó especialmente la atención debido a que León XIV comparte sección con figuras de la música y el entretenimiento, tales como Rosalía, Björk y Spike Lee.

Leon XIV, entre los mejores vestidos del 2026

Por qué el Papa León XIV aparece entre los mejor vestidos

La revista destacó particularmente la combinación de la sotana de color crema con zapatillas deportivas Nike, un contraste entre la indumentaria tradicional del pontífice y un elemento asociado a la moda urbana.

Según la descripción publicada por Vanity Fair, León XIV ya había mostrado antes de llegar al papado una cierta inclinación por incorporar elementos informales a su vestimenta. La publicación también menciona que, en algunas ocasiones, el religioso utilizó gorras de béisbol.

La revista no presenta al Papa como un referente de la moda tradicional, sino precisamente como una figura con una estética propia. Esa característica fue la que llevó a incluirlo entre los “Originals”, una de las cinco categorías de su lista de 2026.

El papa León XIV es el mejor vestido del 2026

Quiénes fueron elegidos por Vanity Fair

La selección de Vanity Fair está dividida en cinco grupos: “Originals”, “Perennials”, “Professionals”, “Duos” y “The Future”. La publicación explicó que sus integrantes fueron seleccionados por el equipo de la revista después de analizar cientos de propuestas.

En la categoría de los originales, junto a León XIV aparecen nombres como Rosalía, Björk, Spike Lee, Sandy Powell y Yseult. El grupo reúne a personalidades que, de acuerdo con la revista, se caracterizan por asumir riesgos y construir una imagen reconocible.

Papa León XIV. Foto: EFE.

Entre los “Perennials”, en tanto, fueron incluidos figuras como Nicole Kidman, Grace Jones, Tom Ford y Lenny Kravitz, mientras que la categoría de profesionales reúne a diseñadores, modelos, estilistas famosos y referentes de la industria de la moda y el estilismo tales como Marc Jacobs, Miuccia Prada y Kendall Jenner.

En el caso de León XIV, el interés estuvo puesto en la personalidad de su imagen y en el contraste entre tradición e informalidad, poco típica para quienes suelen merodear por los pasillos del Vaticano. Su inclusión convirtió a una figura religiosa en uno de los nombres inesperados de la lista de moda de 2026 y generó repercusión internacional.