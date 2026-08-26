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Interioristas coinciden: el material de cocina que empieza a verse viejo y no es tendencia en 2026

Los expertos advierten que las mesadas con manchas y brillo intenso pueden hacer que el ambiente luzca anticuado frente a las nuevas opciones para 2026.

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Dejó de estar de moda
Dejó de estar de moda Foto: Gemini
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Durante años, el granito moteado y brillante fue uno de los materiales más elegidos para las mesadas de cocina, sobre todo en los hogares de los años 2000.

Sin embargo, los interioristas coinciden en que este estilo empezó a perder fuerza y ya no marca tendencia en 2026.

La diseñadora Anastasiia Amani explicó que el problema no es el granito en sí, sino las terminaciones con manchas pequeñas y mucho contraste, que hoy se asocian a cocinas de otra época.

Por qué el granito moteado dejó de ser tendencia

Según el diseñador Mikel Welch, las superficies demasiado moteadas pueden recargar visualmente el ambiente y competir con los muebles y revestimientos. Por eso, los expertos buscan materiales que aporten una apariencia más natural y menos uniforme.

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La tendencia actual apunta a cocinas más cálidas, con texturas y movimiento, pero sin saturar el espacio. El granito brillante y con mucho contraste ya no encaja en ese concepto y perdió el protagonismo que tuvo en décadas anteriores.

El granito en la cocina dejó de ser tendencia. Foto: Gemini

Qué materiales prefieren los interioristas para 2026

Entre las alternativas más buscadas aparecen la cuarcita, el mármol y ciertos tipos de cuarzo, sobre todo los que imitan piedras naturales con vetas suaves. La diseñadora Kym Terranova destacó que tanto el cuarzo como la cuarcita se volvieron opciones muy elegidas para las mesadas modernas.

Estos materiales permiten lograr ambientes más actuales y acogedores, con una estética que prioriza la textura y el movimiento sin sobrecargar la vista.

El granito sigue vigente, pero con otro estilo

A pesar de la caída en popularidad de las versiones moteadas y brillantes, el granito sigue siendo un material resistente y funcional. Los especialistas aclaran que no es necesario cambiar una mesada en buen estado, pero advierten que la estética de los años 2000 ya no es la más buscada.

Hoy, las cocinas modernas prefieren materiales y terminaciones que aporten calidez y un aspecto más natural, dejando atrás el brillo y el contraste excesivo del granito moteado.

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