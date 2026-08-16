Para qué sirve frotar papel manteca en canillas y llaves de agua: los expertos en limpieza coinciden en su efectividad

El papel manteca puede convertirse en un aliado para remover restos de cal y marcas de agua de las canillas. Foto: Grok IA.

El sarro o cal es uno de los problemas más habituales en los hogares, especialmente en aquellos espacios que están en contacto permanente con el agua, como el baño y la cocina. Con el paso del tiempo, los depósitos de minerales pueden quedar adheridos a canillas, mamparas y otras superficies, opacando su apariencia.

Aunque existen numerosos productos específicos para combatirlo, también hay alternativas caseras que permiten mantener la grifería limpia sin recurrir a limpiadores costosos. Una de ellas utiliza un elemento que suele estar presente en cualquier cocina: el papel manteca o papel de horno.

La técnica consiste en formar una pequeña bolita con papel de horno y humedecerla ligeramente antes de frotar. Foto: Freepik

Las expertas en limpieza y organización del hogar Julia y Natalia, conocidas en redes sociales como @organiza_de_diez, compartieron un sencillo método que se volvió viral por su practicidad. Según explicaron, una pequeña bolita de papel manteca puede utilizarse para frotar determinadas superficies y ayudar a retirar restos de cal y marcas de agua.

El truco con papel manteca para eliminar la cal de tu cocina y baño sin usar productos costosos

La acumulación de cal y sarro ocurre principalmente por los minerales presentes en el agua, como calcio y magnesio, que pueden quedar depositados sobre distintas superficies cuando el agua se evapora.

Las canillas son uno de los lugares donde más fácilmente se pueden observar estos residuos. Con el tiempo, la acumulación puede generar una apariencia opaca y blanquecina que resulta difícil de retirar con una limpieza convencional.

Las canillas son una de las superficies donde más suelen acumularse restos de sarro y depósitos minerales.

El truco difundido por las especialistas consiste en utilizar papel manteca ligeramente humedecido para frotar la superficie. La técnica busca remover los residuos acumulados mediante una acción mecánica suave, sin recurrir necesariamente a productos específicos.

Guía paso a paso: cómo preparar y aplicar la bolita de papel de horno

Para poner en práctica este sencillo método, solo se necesita papel manteca y un poco de agua.

Cortar o tomar una pequeña lámina de papel de horno. Hacer una bolita o pequeña pelota con el papel, de manera que pueda utilizarse cómodamente para frotar. Humedecerla levemente con agua. No es necesario empaparla. Pasar la bolita sobre la superficie de la canilla o zona donde se hayan acumulado restos de cal, realizando movimientos suaves. Una vez terminado el procedimiento, retirar los residuos y secar bien la superficie con un paño limpio.

La técnica puede repetirse cuando vuelvan a aparecer marcas de agua o depósitos minerales. Sin embargo, antes de aplicarla sobre una superficie delicada, es recomendable probar primero en un sector pequeño y poco visible.

La limpieza regular permite evitar que la acumulación de cal afecte el aspecto de la grifería y otras superficies. Foto: Unsplash

Cómo limpiar las mamparas del baño y borrar las marcas de agua persistentes

El truco tampoco se limita a la grifería. Las mamparas del baño suelen acumular restos de agua y depósitos minerales, especialmente cuando no se secan después de cada ducha.

En estos casos, la bolita de papel manteca puede utilizarse para frotar suavemente las zonas con marcas, siempre teniendo cuidado de no ejercer una presión excesiva.

Una vez realizado el procedimiento, es importante retirar cualquier resto y secar completamente el vidrio. De esta manera, se evita que la humedad permanezca sobre la superficie y vuelva a dejar nuevas marcas.

Para mantener la mampara en mejores condiciones, también resulta útil incorporar el secado como parte de la rutina habitual de limpieza. Esto ayuda a reducir la acumulación de residuos entre una limpieza profunda y otra.

El método también puede aplicarse sobre las mamparas del baño para ayudar a eliminar las marcas de agua. Fuente: Pexels.

Ventajas del papel manteca sobre los limpiadores abrasivos tradicionales

Uno de los principales atractivos de este método es su simplicidad: no requiere comprar un producto específico ni preparar mezclas complicadas.

Además, el papel de horno permite realizar una fricción controlada sobre la superficie. Según las recomendaciones difundidas por las expertas, esto puede ayudar a retirar restos de cal sin recurrir a productos de limpieza abrasivos.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Es económico: el papel manteca es un elemento habitual en la cocina.

Es fácil de utilizar: solo hay que formar una pequeña bolita y humedecerla ligeramente.

No requiere productos adicionales: el método puede realizarse únicamente con agua.

Permite actuar sobre restos superficiales: puede ayudar a remover marcas de agua y depósitos de cal.

Es práctico para el mantenimiento cotidiano: puede incorporarse fácilmente a la rutina de limpieza.

El papel de horno es una alternativa sencilla para realizar una limpieza sin recurrir a productos abrasivos. Foto: Gemini

De todos modos, es importante tener en cuenta que no todas las superficies reaccionan de la misma manera. En materiales delicados, revestimientos especiales o superficies que puedan rayarse, lo más conveniente es consultar las indicaciones del fabricante y probar cualquier método primero en una zona poco visible.

Con un elemento tan sencillo como el papel manteca, es posible incorporar una alternativa práctica para el mantenimiento de las canillas y otras superficies expuestas al agua, especialmente cuando se busca evitar el uso constante de productos abrasivos.