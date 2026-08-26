Feng Shui: el ritual de limpieza que conviene hacer el 7 de septiembre para renovar la energía de la casa

El 7 de septiembre de 2026 no es un día cualquiera para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui. Foto: Gemini

El 7 de septiembre de 2026 no es un día cualquiera para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui y el calendario chino. Esa jornada tendrá que ver con el comienzo de Báilù, uno de los 24 términos solares que marcan el cambio de estación, y se convirtió en una oportunidad especial para realizar una limpieza profunda en el hogar.

Según la costumbre, la actividad recomendada será barrer y ordenar todos los ambientes, poniendo el foco en los rincones donde suele acumularse polvo, objetos en desuso y cosas que ya no cumplen ninguna función. Para la tradición china, este ritual no solo implica limpiar físicamente, sino también dejar atrás lo viejo y preparar el espacio para recibir lo nuevo.

El paso a paso del ritual de limpieza según el Feng Shui

La sugerencia es comenzar por los ambientes más cargados y avanzar hacia el resto de la casa. Se incluye la limpieza de pisos, puertas, ventanas y muebles, además de despejar rincones y revisar cajones, placares y superficies.

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù. Foto: Gemini

El objetivo es retirar o donar todo aquello que ya no se utiliza, liberando espacio y permitiendo que la energía circule mejor. No hace falta usar productos especiales: lo importante es que el ambiente quedara ordenado y libre de acumulación.

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù

En el calendario tradicional chino, barrer la casa durante Báilù tiene un significado profundo: se trata de despedir lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Por eso, la limpieza no se limita a sacar el polvo, sino que buscó eliminar todo lo que ocupa espacio sin aportar valor.

El 7 de septiembre es visto como una fecha simbólica para renovar la energía del hogar y comenzar una nueva etapa con la casa más despejada y lista para recibir cambios positivos.