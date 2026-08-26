comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Feng Shui: el ritual de limpieza que conviene hacer el 7 de septiembre para renovar la energía de la casa

La fecha marcó el inicio de Báilù en el calendario chino, un momento ideal para ordenar y dejar atrás lo viejo según la tradición oriental.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El 7 de septiembre de 2026 no es un día cualquiera para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui.
El 7 de septiembre de 2026 no es un día cualquiera para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El 7 de septiembre de 2026 no es un día cualquiera para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui y el calendario chino. Esa jornada tendrá que ver con el comienzo de Báilù, uno de los 24 términos solares que marcan el cambio de estación, y se convirtió en una oportunidad especial para realizar una limpieza profunda en el hogar.

Según la costumbre, la actividad recomendada será barrer y ordenar todos los ambientes, poniendo el foco en los rincones donde suele acumularse polvo, objetos en desuso y cosas que ya no cumplen ninguna función. Para la tradición china, este ritual no solo implica limpiar físicamente, sino también dejar atrás lo viejo y preparar el espacio para recibir lo nuevo.

El paso a paso del ritual de limpieza según el Feng Shui

La sugerencia es comenzar por los ambientes más cargados y avanzar hacia el resto de la casa. Se incluye la limpieza de pisos, puertas, ventanas y muebles, además de despejar rincones y revisar cajones, placares y superficies.

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù. Foto: Gemini

El objetivo es retirar o donar todo aquello que ya no se utiliza, liberando espacio y permitiendo que la energía circule mejor. No hace falta usar productos especiales: lo importante es que el ambiente quedara ordenado y libre de acumulación.

Contenido Recomendado

Poner una rama de romero en la ventana del dormitorio en agosto:qué significa según el Feng Shui

Poner una rama de romero en la ventana del dormitorio en agosto: qué significa según el Feng Shui

Por qué cada vez más personas llevan una ramita de romero envuelta en papel aluminio

Por qué cada vez más personas llevan una ramita de romero envuelta en papel aluminio

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù

En el calendario tradicional chino, barrer la casa durante Báilù tiene un significado profundo: se trata de despedir lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Por eso, la limpieza no se limita a sacar el polvo, sino que buscó eliminar todo lo que ocupa espacio sin aportar valor.

El 7 de septiembre es visto como una fecha simbólica para renovar la energía del hogar y comenzar una nueva etapa con la casa más despejada y lista para recibir cambios positivos.

Feng ShuiSeptiembre Evergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II

Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

Economía

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Internacionales

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Atención Argentina:EEUU suspende los turnos para visas en todo el mundo y endurece los controles migratorios

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:al menos 72 muertos y 384 peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

EEUU retoma la construcción de 100 km de muro en la frontera con México pese al rechazo de la comunidad indígena