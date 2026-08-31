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Números de la suerte de hoy lunes 31 de agosto de 2026

Este lunes llega con una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik
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Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Este jueves, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

La jornada del lunes 31 de agosto se presenta bajo la fuerte influencia del número 4 en la numerología universal, un dígito que invita a la organización, el trabajo práctico y la toma de decisiones firmes. Al combinar esta energía terrenal con los actuales tránsitos planetarios, los astros revelan combinaciones numéricas específicas para potenciar la fortuna de cada signo del zodiaco. A continuación, repasamos cuáles son las cifras clave para atraer el éxito y la prosperidad en este inicio de semana.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte de este lunes 31 de agosto de 2026, signo por signo

  • Aries: 7, 14 y 22. Ideal para tomar iniciativas laborales y destrabar trámites pendientes.
  • Tauro: 4, 18 y 33. Excelente jornada para analizar inversiones o concretar compras importantes.
  • Géminis: 3, 15 y 27. La suerte acompaña los diálogos, los acuerdos y las firmas de contratos.
  • Cáncer: 2, 11 y 29. Números vinculados a la intuición y a la resolución de conflictos familiares.
  • Leo: 1, +9 y 34. Cifras que potencian el liderazgo y atraen buenas noticias en el ámbito profesional.
  • Virgo: 5, 12 y 41. La energía acompaña la organización financiera y los proyectos a largo plazo.
  • Libra: 6, 24 y 45. Combinación perfecta para equilibrar los gastos y buscar armonía en los vínculos.
  • Escorpio: 8, 13 y 50. Vibraciones de transformación para soltar viejos hábitos y probar suerte en el azar.
  • Sagitario: 10, 21 y 55. La fortuna favorece la planificación de viajes o el inicio de estudios académicos.
  • Capricornio: 4, 22 y 60. Máxima afinidad con el número del día para consolidar metas económicas.
  • Acuario: 11, 31 y 77. Día propicio para la innovación, la creatividad y los juegos de azar.
  • Piscis: 7, 16 y 88. Cifras ideales para canalizar proyectos artísticos o recibir un dinero inesperado.Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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