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Las heladeras blancas pasaron de moda: la nueva tendencia para las cocinas que es más elegante

Los electrodomésticos con terminaciones metálicas o en tonos oscuros ganaron protagonismo y aportan un toque sofisticado sin necesidad de reformas.

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Las heladeras blancas pierden lugar en las cocinas modernas.
Las heladeras blancas pierden lugar en las cocinas modernas. Foto: Gemini
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Durante años, las heladeras blancas fueron la opción clásica en la mayoría de las cocinas argentinas. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 marcaron un giro: ahora, los electrodomésticos en acero inoxidable y negro se convirtieron en los favoritos para quienes buscan una estética más elegante y actual.

El acero inoxidable aporta un aire moderno y profesional, mientras que las heladeras negras generan un contraste fuerte y sofisticado.

Cómo se integran los nuevos electrodomésticos a la decoración

Los especialistas en interiorismo buscan que los electrodomésticos no solo cumplan una función práctica, sino que también formen parte de la composición visual del ambiente. Por eso, las terminaciones metálicas y oscuras dejaron de ser solo un detalle técnico y pasaron a ocupar un lugar central en la decoración de la cocina.

Heladeras del futuro Foto: Unsplash

El acero inoxidable es una de las opciones más versátiles: combina con cocinas blancas, grises, beige y con madera, y permite lograr un estilo contemporáneo sin recargar el espacio. Por su parte, las heladeras negras aportan sofisticación y funcionan especialmente bien cuando el color se repite en otros elementos, como la cocina, las lámparas, las manijas o pequeños accesorios.

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Claves para lograr una cocina integrada y moderna

La clave para que la cocina luzca armónica está en no mezclar demasiadas terminaciones. Si los electrodomésticos son negros, conviene mantener algunos detalles del mismo tono en el resto del ambiente para lograr una apariencia más integrada.

Aunque el blanco sigue siendo una opción válida y funcional, las cocinas actuales se alejan cada vez más de los ambientes completamente blancos y buscan sumar contraste, textura y materiales naturales.

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