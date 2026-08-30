Melissa Boldan, veterinaria: “El Bulldog Francés tolera peor el calor por la forma de su cara”

“El Bulldog Francés tolera peor el calor por la forma de su cara”. Foto: Gemini

El Bulldog Francés se ganó un lugar entre las razas más populares, pero su aspecto inconfundible puede jugarle en contra cuando sube la temperatura. Según la veterinaria Melissa Boldan, DVM, estos perros son especialmente sensibles al calor y la humedad debido a la forma de su cara.

La especialista explicó que la cara chata de los Frenchies —una característica conocida como braquicefalia— dificulta la respiración y hace menos eficiente el mecanismo natural que tienen los perros para refrescarse: el jadeo. Por eso, durante los días calurosos, es fundamental tomar precauciones para evitar que sufran un golpe de calor.

Por qué el Bulldog Francés tolera peor el calor

Los perros braquicéfalos como el Bulldog Francés tienen el hocico corto y la cara plana, lo que puede complicar la entrada de aire y la capacidad de enfriarse. Boldan advirtió que los ejemplares con problemas en las vías respiratorias suelen cansarse más rápido y les cuesta recuperar el aire después del ejercicio, sobre todo cuando hace calor.

Bulldog francés. Foto: Freepik

El riesgo aumenta si el ambiente es húmedo, ya que la humedad dificulta aún más la regulación de la temperatura corporal. No solo importa el número que marca el termómetro: un día caluroso y húmedo puede ser especialmente peligroso para estos perros.

Por eso, la veterinaria recomendó evitar la exposición a temperaturas extremas y no realizar caminatas largas ni juegos intensos durante las horas más calurosas.

Qué cuidados tener con el Bulldog Francés en verano

Durante los días de calor, es clave que el Bulldog Francés tenga siempre agua fresca y un lugar ventilado y a la sombra. Los paseos y el ejercicio deben hacerse en los momentos más frescos del día, como temprano a la mañana o al atardecer, y hay que evitar los esfuerzos intensos cuando la temperatura es elevada.

Boldan también alertó sobre el jadeo excesivo: no hay que tomarlo como algo normal después de una actividad, ya que en los perros braquicéfalos puede ser señal de que están sufriendo por el calor.

La clave, según la especialista, está en conocer las características de la raza y anticiparse: es mejor prevenir el sobrecalentamiento que esperar a que aparezcan síntomas graves.