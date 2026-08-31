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Cómo es la impresionante finca que tiene el cantante de folklore Jorge Rojas: así construyó un predio para recitales y una capilla familiar

El exintegrante de Los Nocheros levantó una imponente finca en el Valle de Anisacate, provincia de Córdoba, donde logró reunir su vida familiar, su pasión por la música y un fuerte vínculo con la naturaleza.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La impresionante finca que tiene el cantante de folklore Jorge Rojas en el Valle de Anisacate, Córdoba.
La impresionante finca que tiene el cantante de folklore Jorge Rojas en el Valle de Anisacate, Córdoba. Foto: Instagram jorgerojasoficial
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Jorge Rojas es uno de los artistas más importantes del folklore argentino y, lejos del vértigo de los escenarios, encontró en Córdoba el lugar ideal para construir el espacio con el que soñó durante años. El exintegrante de Los Nocheros levantó una imponente finca en el Valle de Anisacate, donde logró reunir su vida familiar, su pasión por la música y un fuerte vínculo con la naturaleza.

Ubicada sobre la Ruta E56, a la altura del kilómetro 2, la propiedad se extiende sobre varias hectáreas y alberga su casa, un estudio de grabación y hasta un predio destinado a espectáculos, convirtiéndose en un verdadero complejo diseñado a su medida.

La propiedad alberga su casa, un estudio de grabación y hasta un predio destinado a espectáculos. Foto: Instagram jorgerojasoficial

La Yapa: el predio de conciertos que Jorge Rojas construyó en su propia casa

Uno de los espacios más llamativos de la finca es “La Yapa”, un venue que el cantante instaló dentro de su propio predio para recibir al público y realizar conciertos en un entorno único. El lugar cuenta con escenario propio y diferentes sectores para los espectadores, entre ellos plateas preferenciales numeradas, un amplio patio y exclusivos espacios VIP denominados “Marca Borrada” y “El Algarrobo”.

La impresionante finca de Jorge Rojas cuenta con escenario propio y diferentes sectores para los espectadores. Foto: Instagram jorgerojasoficial

La iniciativa le permitió fusionar su actividad artística con su vida cotidiana, llevando la música al corazón mismo de su hogar. De esta manera, Rojas logró crear un espacio donde puede compartir espectáculos con sus seguidores sin alejarse de su entorno familiar.

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Los caballos y la vida en familia: las grandes pasiones del cantante

Más allá de la música, el contacto con la naturaleza ocupa un lugar central en la rutina del artista. En la finca viven cuatro caballos, uno para cada integrante de la familia, una decisión que refleja la importancia que tienen estos animales en su día a día.

Más allá de la música, el contacto con la naturaleza ocupa un lugar central en la rutina de Jorge Rojas. Foto: Instagram jorgerojasoficial

Según reveló el propio músico, las cabalgatas forman parte habitual de los momentos compartidos con su esposa Valeria y sus hijos. Algunas recorridas transcurren por los caminos de la zona, mientras que otras se convierten en travesías más extensas, como las que realizan hasta el encuentro de la Difunta Correa en San Juan.

Además, el artista decidió construir un estudio de grabación dentro de la propiedad para evitar los largos viajes que debía realizar en otros tiempos para grabar o ensayar.

Las cabalgatas forman parte habitual de los momentos compartidos con su esposa Valeria y sus hijos. Foto: Instagram jorgerojasoficial

Ahora miro por la ventana y están nuestros caballos pastando. Todo lo tenemos aquí”, expresó al describir la tranquilidad que encontró en este rincón cordobés, durante una entrevista con Clarín.

El emotivo oratorio que Jorge Rojas creó en homenaje a su madre

Entre todos los rincones de la finca, hay uno especialmente significativo para el cantante. Se trata de un pequeño oratorio que construyó para su madre durante los últimos años de su vida, cuando atravesaba una enfermedad vinculada al Alzheimer.

Profundamente creyente, ella solía asistir con frecuencia a la iglesia, por lo que Rojas decidió crearle un espacio de oración dentro de su propio hogar cuando ya no podía salir. Años después de su fallecimiento, ocurrido en 2018, el lugar continúa intacto como homenaje a su memoria.

Jorge Rojas construyó una pequeña capilla en su finca para su madre, quien era creyente y padecía de Alzheimer. Foto: Instagram jorgerojasoficial

Armé un oratorio para que mamá tuviera un lugar donde rezar en sus últimos días”, recordó el artista en una de sus entrevistas más emotivas.

Entre la música, los caballos y recuerdos familiares, la finca de Jorge Rojas terminó convirtiéndose en mucho más que una residencia. Es el refugio donde el reconocido folklorista construyó su propio universo, un espacio que refleja sus raíces, sus afectos y el estilo de vida que eligió para esta etapa de su vida.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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