comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Por qué el 7 de septiembre hay que abrir las ventanas, ordenar y limpiar la casa, según el Feng Shui

La llegada de Báilù en el calendario chino marca un momento ideal para ordenar, ventilar y renovar los ambientes del hogar.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El 7 de septiembre de 2026 se convierte en una fecha especial para quienes siguen las prácticas del Feng Shui
El 7 de septiembre de 2026 se convierte en una fecha especial para quienes siguen las prácticas del Feng Shui Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El 7 de septiembre de 2026 se convierte en una fecha especial para quienes siguen las prácticas del Feng Shui y el calendario tradicional chino. Ese día comienza Báilù, uno de los 24 términos solares, que representa un cambio de etapa y una oportunidad para renovar la energía en el hogar.

Según la tradición, la jornada invita a abrir ventanas y puertas para dejar que el aire fresco y la luz natural circulen por todos los ambientes. Esta acción, fundamental en el Feng Shui, ayuda a que la energía fluya y se renueve, dejando atrás lo viejo y preparando el espacio para lo que viene.

Por qué es importante limpiar y ordenar la casa en esta fecha

La propuesta no se limita solo a ventilar: también se recomienda realizar una limpieza profunda. Se sugiere prestar atención a pisos, muebles, ventanas, puertas, cajones y placares, eliminando el polvo y revisando objetos acumulados.

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù. Foto: Gemini

El objetivo es despejar el espacio y deshacerse de todo aquello que ya no se usa, está roto o simplemente ocupa lugar sin aportar nada. Así, se evita que los ambientes queden cargados de cosas innecesarias y se favorece la circulación de energía positiva.

Contenido Recomendado

Qué significa poner una llave debajo de la almohada antes de dormir, según el Feng Shui

Qué significa poner una llave debajo de la almohada antes de dormir, según el Feng Shui

En qué lugar de la casa tenés que poner el potus para atraer buenas energías en septiembre, según el Feng Shui

En qué lugar de la casa tenés que poner el potus para atraer buenas energías en septiembre, según el Feng Shui

Un punto clave es la puerta de entrada, considerada en el Feng Shui como el principal canal de ingreso de energía al hogar. Mantenerla limpia y despejada es fundamental para potenciar los efectos de esta tradición.

El significado simbólico de limpiar el 7 de septiembre

La fecha coincide con el inicio de Báilù, conocido como “rocío blanco”, un término solar que marca una transición en el calendario chino. En 2026, este ciclo comienza la noche del 7 de septiembre.

Desde la mirada del Feng Shui, ordenar y limpiar la casa en este momento ayuda a despedir lo viejo y hacer lugar para lo nuevo. No se trata solo de sacar el polvo, sino de recuperar espacios, dejar ir lo que ya no sirve y crear un ambiente más ordenado y renovado para empezar septiembre.

Al finalizar la limpieza, la casa queda ventilada, despejada y lista para recibir una nueva etapa, siguiendo el sentido simbólico de esta tradición milenaria.

Feng ShuiEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad:la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo “Hecho en Merlo” con un fuerte reclamo por la industria nacional

Economía

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Cuánto gana un visitador médico en 2026:sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil:cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Conmoción total en Cuba:aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

Conmoción total en Cuba: aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America