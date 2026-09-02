Por qué el 7 de septiembre hay que abrir las ventanas, ordenar y limpiar la casa, según el Feng Shui

El 7 de septiembre de 2026 se convierte en una fecha especial para quienes siguen las prácticas del Feng Shui Foto: Gemini

El 7 de septiembre de 2026 se convierte en una fecha especial para quienes siguen las prácticas del Feng Shui y el calendario tradicional chino. Ese día comienza Báilù, uno de los 24 términos solares, que representa un cambio de etapa y una oportunidad para renovar la energía en el hogar.

Según la tradición, la jornada invita a abrir ventanas y puertas para dejar que el aire fresco y la luz natural circulen por todos los ambientes. Esta acción, fundamental en el Feng Shui, ayuda a que la energía fluya y se renueve, dejando atrás lo viejo y preparando el espacio para lo que viene.

Por qué es importante limpiar y ordenar la casa en esta fecha

La propuesta no se limita solo a ventilar: también se recomienda realizar una limpieza profunda. Se sugiere prestar atención a pisos, muebles, ventanas, puertas, cajones y placares, eliminando el polvo y revisando objetos acumulados.

El sentido simbólico de la limpieza en Báilù. Foto: Gemini

El objetivo es despejar el espacio y deshacerse de todo aquello que ya no se usa, está roto o simplemente ocupa lugar sin aportar nada. Así, se evita que los ambientes queden cargados de cosas innecesarias y se favorece la circulación de energía positiva.

Un punto clave es la puerta de entrada, considerada en el Feng Shui como el principal canal de ingreso de energía al hogar. Mantenerla limpia y despejada es fundamental para potenciar los efectos de esta tradición.

El significado simbólico de limpiar el 7 de septiembre

La fecha coincide con el inicio de Báilù, conocido como “rocío blanco”, un término solar que marca una transición en el calendario chino. En 2026, este ciclo comienza la noche del 7 de septiembre.

Desde la mirada del Feng Shui, ordenar y limpiar la casa en este momento ayuda a despedir lo viejo y hacer lugar para lo nuevo. No se trata solo de sacar el polvo, sino de recuperar espacios, dejar ir lo que ya no sirve y crear un ambiente más ordenado y renovado para empezar septiembre.

Al finalizar la limpieza, la casa queda ventilada, despejada y lista para recibir una nueva etapa, siguiendo el sentido simbólico de esta tradición milenaria.