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Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

El secretario general de UTHGRA disertó en la Diplomatura en Liderazgo Humanista en el campus de Puerto Madero. Durante el encuentro, el dirigente sindical trazó una diferencia entre líder y conductor, analizó la crisis del sistema de salud gremial y dejó un mensaje sobre la formación de los futuros cuadros políticos.

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El secretario general de UTHGRA expuso en la UCa.
El secretario general de UTHGRA expuso en la UCa. Foto: UTHGRA
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El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, participó este martes 1° de septiembre como expositor invitado en la Diplomatura en Liderazgo Humanista de la Universidad Católica Argentina (UCA). En el campus ubicado en Puerto Madero, el dirigente sindical compartió reflexiones sobre conducción, política y renovación generacional ante un auditorio de estudiantes universitarios.

En el inicio de su exposición, el sindicalista marcó una distinción conceptual entre las figuras del líder y del conductor. Para Barrionuevo, el primero surge de forma puntual en momentos excepcionales, mientras que el conductor asume la responsabilidad cotidiana de trazar un rumbo, tomar decisiones y representar a una organización. En esa línea, definió a la capacitación técnica y política como una herramienta indispensable para preparar a una nueva camada de dirigentes con vocación de servicio.

En el plano político, el titular de UTHGRA lanzó duras críticas hacia la clase dirigente actual y repasó la actuación de los jefes de Estado que gobernaron la Argentina desde el retorno de la democracia en 1983. Al momento de resumir su propia permanencia al frente de la actividad gremial, apeló al humor e ironizó: “Los vi pasar desde el balcón de mi oficina; ellos pasan y yo sigo conduciendo mi organización”.

Luis Barrionuevo ante jóvenes universitarios
Habló de conducción, formación y renovación generacional, pero también dejó su mirada sobre la dirigencia política y la situación que atraviesan las obras sociales sindicales. Foto: UTHGRA

Además, sostuvo que el país requiere la aparición de un nuevo liderazgo político capaz de devolver la esperanza y la adhesión a la sociedad. En ese contexto, evocó la figura del expresidente Carlos Menem, a quien acompañó durante su gestión desde la conducción del antiguo Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).

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Barrionuevo aprovechó el recuerdo de su paso por el INOS, organismo antecedente de la actual Superintendencia de Servicios de Salud, para trazar un diagnóstico crítico sobre el presente del sector, y advirtió sobre la delicada situación financiera que atraviesa el sistema de salud de los trabajadores. Es por eso que reclamó la adopción de medidas urgentes por parte del gobierno de Javier Milei.

El encuentro contó con la presencia del director académico de la diplomatura, Dr. Emilio Pintos; los coordinadores Josefina Muñoz y Francisco Monetta; el secretario de Capacitación de UTHGRA y la CGT, Argentino “Tito” Geneiro; la secretaria de Asistencia Social, Sandra Barrionuevo, y la secretaria de Prensa, Laura Sasprizza. Al cierre de la jornada, Barrionuevo concluyó que la renovación generacional exige preparación constante, ya que para conducir no alcanza con el deseo personal, sino que resulta obligatorio formarse para asumir la representación colectiva.

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