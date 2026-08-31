comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El sillón de 2 cuerpos pasó de moda: la nueva tendencia para el comedor que es más elegante

Los diseñadores apuestan a sumar bancos tapizados y asientos tipo sofá para lograr un espacio más cómodo y moderno, lejos del esquema tradicional.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El sillón de 2 cuerpos pasó de moda: la nueva tendencia para el comedor que es más elegante.
El sillón de 2 cuerpos pasó de moda: la nueva tendencia para el comedor que es más elegante. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante años, el comedor se armó con una mesa y varias sillas idénticas, pero esa fórmula empezó a cambiar. En 2026, los interioristas impulsaron una tendencia que mezcla banquetas, bancos tapizados y hasta pequeños sofás junto a la mesa, para crear un ambiente más relajado y sofisticado.

La idea es dejar atrás el comedor rígido y convertirlo en un espacio cómodo y agradable para compartir. Según diseñadores consultados por Veranda, las banquetas dejaron de ser exclusivas de los rincones de desayuno y ahora se lucen en el comedor principal.

Cómo se arma el comedor con la nueva tendencia

Una de las opciones más elegidas es ubicar una banqueta tapizada contra la pared y completar el otro lado de la mesa con sillas. Así, se aprovecha mejor el espacio y se gana comodidad.

La diseñadora Karen Asprea explicó a Good Housekeeping que este tipo de distribución permite que la banqueta quede pegada a la pared, liberando metros. Además, un banco sin respaldo puede guardarse debajo de la mesa cuando no se usa, lo que suma practicidad.

Contenido Recomendado

Ataque a tiros a merendero de Parque Avellaneda tras denuncias cruzadas por narcotráfico

Ataque a tiros a merendero de Parque Avellaneda tras denuncias cruzadas por narcotráfico

El Gobierno destina 70.000 vacunas para inmunizar a colaboradores de comedores populares

El Gobierno destina 70.000 vacunas para inmunizar a colaboradores de comedores populares
La tendencia ahora es un poco de todo. Foto: Gemini

Otra alternativa es sumar un sofá pequeño o un asiento tipo sofá en uno de los lados de la mesa. Esta propuesta genera una atmósfera más íntima y hace que el comedor se parezca menos a un espacio formal y más a un lugar pensado para quedarse y disfrutar.

Por qué se impone el mix de asientos en el comedor

Los especialistas coinciden en que el comedor actual busca ser más cómodo, flexible y menos estructurado. En Veranda, la diseñadora Coco Greenblum señaló que sus clientes quieren asientos acogedores incluso en ambientes elegantes.

Las banquetas, además, aportan una sensación similar a la de una cabina de restaurante y favorecen las reuniones largas alrededor de la mesa. La tendencia también permite mezclar materiales y texturas: una banqueta de terciopelo o lino puede combinarse con sillas de madera, cuero o fibras naturales.

Más que eliminar el sillón tradicional, la propuesta es cambiar la composición del comedor. Una banqueta tapizada o un sofá chico junto a la mesa suma comodidad, aprovecha mejor el espacio y le da al ambiente un aire más actual y sofisticado.

ComedorInteriorismoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades en septiembre:gira por Chile, cumbres económicas y G20

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Economía

G20:comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas:quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026:calendario completo por DNI

Es oficial:ANSES pagará un bono a jubilados y pensionados en septiembre 2026, qué suma recibirán

Economía

G20:comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

“Hecha añicos”:el impactante video generado con IA que Trump publicó y muestra la destrucción de una isla de Irán

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado