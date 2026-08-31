El sillón de 2 cuerpos pasó de moda: la nueva tendencia para el comedor que es más elegante. Foto: Gemini

Durante años, el comedor se armó con una mesa y varias sillas idénticas, pero esa fórmula empezó a cambiar. En 2026, los interioristas impulsaron una tendencia que mezcla banquetas, bancos tapizados y hasta pequeños sofás junto a la mesa, para crear un ambiente más relajado y sofisticado.

La idea es dejar atrás el comedor rígido y convertirlo en un espacio cómodo y agradable para compartir. Según diseñadores consultados por Veranda, las banquetas dejaron de ser exclusivas de los rincones de desayuno y ahora se lucen en el comedor principal.

Cómo se arma el comedor con la nueva tendencia

Una de las opciones más elegidas es ubicar una banqueta tapizada contra la pared y completar el otro lado de la mesa con sillas. Así, se aprovecha mejor el espacio y se gana comodidad.

La diseñadora Karen Asprea explicó a Good Housekeeping que este tipo de distribución permite que la banqueta quede pegada a la pared, liberando metros. Además, un banco sin respaldo puede guardarse debajo de la mesa cuando no se usa, lo que suma practicidad.

La tendencia ahora es un poco de todo. Foto: Gemini

Otra alternativa es sumar un sofá pequeño o un asiento tipo sofá en uno de los lados de la mesa. Esta propuesta genera una atmósfera más íntima y hace que el comedor se parezca menos a un espacio formal y más a un lugar pensado para quedarse y disfrutar.

Por qué se impone el mix de asientos en el comedor

Los especialistas coinciden en que el comedor actual busca ser más cómodo, flexible y menos estructurado. En Veranda, la diseñadora Coco Greenblum señaló que sus clientes quieren asientos acogedores incluso en ambientes elegantes.

Las banquetas, además, aportan una sensación similar a la de una cabina de restaurante y favorecen las reuniones largas alrededor de la mesa. La tendencia también permite mezclar materiales y texturas: una banqueta de terciopelo o lino puede combinarse con sillas de madera, cuero o fibras naturales.

Más que eliminar el sillón tradicional, la propuesta es cambiar la composición del comedor. Una banqueta tapizada o un sofá chico junto a la mesa suma comodidad, aprovecha mejor el espacio y le da al ambiente un aire más actual y sofisticado.