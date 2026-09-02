Conmoción total en Cuba: aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

El expresidente de Cuba tiene 95 años y aseguran que su condición de salud es grave. Foto: REUTERS

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, atraviesa un cuadro crítico de salud luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La información fue revelada por el Diario de Las Américas, medio radicado en la ciudad de Miami, cuya dirección confirmó que el histórico líder comunista que tiene 95 años permanece con soporte médico para sostener su vida tras un deterioro registrado en las últimas horas.

A pesar de las versiones que circularon sobre su eventual fallecimiento, el medio estadounidense desmintió la noticia y precisó la situación actual del dirigente. “No ha muerto, está gravemente enfermo”, indicaron. Si bien el ACV ocurrió días atrás, el estado general del hermano de Fidel Castro empeoró de forma drástica en las jornadas recientes.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba. Foto: EFE

La directora del Diario de Las Américas, Iliana Lavastida, explicó los detalles del reporte en diálogo con la señal N+ Univision 23 de Miami: “En la madrugada de hoy recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado”.

Hasta el momento, las autoridades del gobierno cubano no emitieron ningún comunicado oficial sobre la salud del exjefe de Estado. Sin embargo, Lavastida advirtió sobre signos de alerta en el territorio insular y señaló que en los últimos días se detectaron “movimientos de tropas”, un despliegue que según su análisis “siempre ocurre cuando hay cambios” en el mando del régimen.

Cuándo fue la última aparición pública de Raúl Castro y el peso político en plena tensión con Estados Unidos

La última aparición pública data del pasado 13 de agosto en La Habana, durante la ceremonia por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. En aquella jornada, vestido con su habitual uniforme verde olivo, ingresó entre ovaciones al teatro Karl Marx para presenciar el acto junto al actual presidente Miguel Díaz-Canel y la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle.

A pesar de su retiro de los cargos formales en abril de 2018, Castro conserva una influencia decisiva en la cúpula política y mantiene la lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas. En el pasado mes de junio, el gobierno de Cuba informó que el propio Raúl autorizó un paquete de medidas económicas frente a la crisis que afecta a la isla acrecentada por la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump.

En medio de bloqueos energéticos y sanciones, Washington tildó al gobierno cubano como “una amenaza extraordinaria” y amagó con “tomar el control” del país", un marco que elevó el impacto de esta emergencia médica.