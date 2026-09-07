Chiqui Tapia se animó al trend de los 80: paso a paso para crear tu foto con estilo retro en ChatGPT

Chiqui Tapia se animó al trend de los 80. Foto: Instagram @chiquitapia

Más allá del uso diario que puede llegar a darle cualquier persona, la inteligencia artificial es capaz de instalar tendencias, y una de sus maneras tiene que ver con la creación de imágenes. Ahora, la novedad que llegó a las redes sociales es simple: utilizar una fotografía actual para pedirle a ChatGPT que le de la apariencia de una de los años 80.

Entre los miles de usuarios que se sumaron al trend, uno de los más destacados fue Cluadio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “1980 CLAUDIO FABIÁN”, escribió el dirigente en su cuenta de Instagram junto a la foto ochentosa, que lo muestra con un look de la época y anteojos de sol.

“Vos viviste los 80 de verdad, subí una foto posta”, “Puro estilo, no importa la época” y “Claudio Soprano”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación, pero más allá del tono gracioso, la duda recae en cómo convertir una foto actual en una imagen auténtica de los 80.

Chiqui Tapia se animó al trend de los 80. Foto: Instagram @chiquitapia

Paso a paso, cómo crear tu foto con estilo retro en ChatGPT

La propuesta es simple: cargar una fotografía actual a ChatGPT (se puede usar otra plataforma de IA) para generar nuestra imagen retro mediante un prompt (una instrucción) específico.

Cabe señalar que la clave no está en solamente pedir una foto “como de los 80”, ya que una instrucción corta puede alterar el rostro, cambiar la pose o generar elementos que nada tienen que ver con el material original.

Un texto con indicaciones para tener la foto ochentosa podría ser el siguiente: “Toma como referencia la persona de esta foto y genera una nueva imagen de cómo se vería a mediados de los años 80. Mantén sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas, pero cambia su estilo: añádele vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década. Aplica un filtro de fotografía vintage analógica, como si hubiera sido tomada con una cámara de rollo de los 80″.

Teniendo este prompt como base, se pueden ir añadiendo detalles, como pedir una campera de jean, hombreras, cadenas o aritos grandes, peinado con volumen, maquillaje, luces de neón o un fondo característico.

Paso a paso para crear tu foto con estilo retro en ChatGPT. Foto: ChatGPT

Qué pasa si la imagen no queda como quería

En caso de que el primer resultado no sea el esperado, es recomendable pedir cambios específicos. Indicaciones como “mantén el rostro”, “quita el maquillaje” o “borra los objetos modernos” dan lugar a que la IA corrija la fotografía sin necesidad de empezar de nuevo.

Además, es importante señalar que la estética de los 80 no depende solo de la ropa, por lo que el prompt puede incluir también elementos como grano de película, flash directo, bordes desgastados o colores ligeramente desaturados.