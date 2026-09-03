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Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

La medida, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2026-2027, afectará a unos 600.000 alumnos, lo que representa cerca de dos tercios del total de estudiantes del sistema de escuelas públicas más grande de Estados Unidos. Cómo funcionará y cuáles son las excepciones.

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Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas .
Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas . Foto: Foto generada con IA
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en las últimas horas la política más estricta del país al prohibir el uso de la IA (Inteligencia Artificial) para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas.

La medida, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2026-2027, afectará a unos 600.000 alumnos, lo que representa cerca de dos tercios del total de estudiantes del sistema de escuelas públicas más grande de Estados Unidos.

Límites drásticos al uso de dispositivos digitales

Además de la restricción a la IA generativa, la directriz impone límites drásticos al uso de dispositivos digitales: los alumnos no tendrán permitido utilizar pantallas individuales antes del tercer grado, cuando tienen alrededor de 8 o 9 años.

Límites drásticos al uso de dispositivos digitales. Foto: Unsplash.

Asimismo, se recomendará un límite de 30 minutos diarios de tiempo de pantalla para los estudiantes de tercero a quinto grado -entre 10 y 11 años- y de 45 minutos para los de sexto a octavo grado.

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“Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles”, afirmó el alcalde Mamdani en una rueda de prensa.

La histórica decisión responde a la creciente presión de grupos de padres de familia que habían exigido una pausa de dos años en la adopción de estas herramientas en las aulas.

Los educadores tampoco escapan a la regulación: a los maestros no se les permitirá utilizar la IA para calificar las tareas de los alumnos. Sin embargo, podrán emplearla en la planificación de clases y tareas administrativas.

Se otorgarán excepciones a la política para programas de instrucción aprobados centralmente y herramientas de asistencia para estudiantes con discapacidad o que están aprendiendo inglés.

Además, se implementarán módulos obligatorios de “alfabetización en IA” dos veces al año “diseñadas para que aprendan a pensar críticamente sobre esta tecnología antes de empezar a depender de ella”, según anota la Alcaldía en un comunicado.

Durante el próximo ciclo, una nueva Coalición de Tecnología en las Escuelas evaluará el impacto de esta moratoria para garantizar que el desarrollo tecnológico en la ciudad priorice el pensamiento crítico y la interacción humana.

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