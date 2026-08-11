León XIV: “Para construir la paz, desarmar la tecnología y la inteligencia artificial”

Papa León XIV. Foto: via REUTERS

El Papa León XIV reiteró su llamamiento de pedir el “desarme” de las tecnologías para ponerlas al servicio del “bien común”.

Esto será su tema en la celebración del 60º Día Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2027.

“Desarmar la tecnología, servir a la paz. La política como responsabilidad preventiva” fue el título presentado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

En su comunicado, el dicasterio señala que el Papa “quiere llamar la atención sobre la responsabilidad moral de quienes están llamados a actuar en la esfera política e insta a toda la humanidad a promover la dignidad de la persona humana y a contribuir a la construcción de la paz, comenzando por ‘desarmar la tecnología’“.

El antecedente marcado por la teconología

No se trata de un tema aislado para el papa estadounidense, sino que es algo con lo que viene insistiendo en varias de sus Encíclicas.

El papa León XIV en Madrid. Foto: via REUTERS

En el número 198 de la encíclica Magnifica humanitas, firmada el 15 de mayo de 2026, el Sumo Pontífice recordó que “no hay algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable” y advirtió sobre los riesgos “relacionados con confiar las decisiones militares a la inteligencia artificial, hace un sentido llamamiento a la comunidad internacional para que promueva acuerdos compartidos capaces de salvaguardar la responsabilidad humana y los principios humanitarios, en contextos en los que están en juego las vidas de las personas y la convivencia de los pueblos”.

Además, el Pontífice había recordado que esas casi 200 páginas eran fruto de la reflexión, dentro de la Santa Sede, sobre las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, que hoy en día afecta a “muchos ámbitos de nuestra vida”, influye en las decisiones y está “cambiando radicalmente la forma de hacer la guerra”.

El mensaje del papa León XIV. Foto: REUTERS

“La Inteligencia Artificial debe ser desarmada”. “La palabra es fuerte, lo sé“, admitió León XIV, ”pero se ha elegido deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de llamar la atención, despertar las conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad”, completó.