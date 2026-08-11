comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

León XIV: “Para construir la paz, desarmar la tecnología y la inteligencia artificial”

El Papa insiste en la importancia de una tecnología en favor de la humanidad al presentar su tema para la 60ta Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2027.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Papa León XIV reiteró su llamamiento de pedir el “desarme” de las tecnologías para ponerlas al servicio del “bien común”.

Esto será su tema en la celebración del 60º Día Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2027.

“Desarmar la tecnología, servir a la paz. La política como responsabilidad preventiva” fue el título presentado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

En su comunicado, el dicasterio señala que el Papa “quiere llamar la atención sobre la responsabilidad moral de quienes están llamados a actuar en la esfera política e insta a toda la humanidad a promover la dignidad de la persona humana y a contribuir a la construcción de la paz, comenzando por ‘desarmar la tecnología’“.

Contenido Recomendado

El pedido de San Lorenzo al papa León XIV:lo invitó a que visite el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

El pedido de San Lorenzo al papa León XIV: lo invitó a que visite el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

León XIV y sus visitas a la Argentina:los viajes de Robert Prevost en el país mucho antes de llegar al Vaticano

León XIV y sus visitas a la Argentina: los viajes de Robert Prevost en el país mucho antes de llegar al Vaticano

El antecedente marcado por la teconología

No se trata de un tema aislado para el papa estadounidense, sino que es algo con lo que viene insistiendo en varias de sus Encíclicas.

El papa León XIV en Madrid. Foto: via REUTERS

En el número 198 de la encíclica Magnifica humanitas, firmada el 15 de mayo de 2026, el Sumo Pontífice recordó que “no hay algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable” y advirtió sobre los riesgos “relacionados con confiar las decisiones militares a la inteligencia artificial, hace un sentido llamamiento a la comunidad internacional para que promueva acuerdos compartidos capaces de salvaguardar la responsabilidad humana y los principios humanitarios, en contextos en los que están en juego las vidas de las personas y la convivencia de los pueblos”.

Además, el Pontífice había recordado que esas casi 200 páginas eran fruto de la reflexión, dentro de la Santa Sede, sobre las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, que hoy en día afecta a “muchos ámbitos de nuestra vida”, influye en las decisiones y está “cambiando radicalmente la forma de hacer la guerra”.

El mensaje del papa León XIV. Foto: REUTERS

“La Inteligencia Artificial debe ser desarmada”. “La palabra es fuerte, lo sé“, admitió León XIV, ”pero se ha elegido deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de llamar la atención, despertar las conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad”, completó.

Papa León XIVInteligencia artificial
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

    Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

  2. Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

    Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

  3. Un "muro de drones" contra Rusia:de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

    Un "muro de drones" contra Rusia: de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

  4. Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

    Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

  5. La ley laboral lo confirma:hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización

    La ley laboral lo confirma: hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar