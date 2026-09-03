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Se cayeron ChatGPT, Claude y Grok: qué pasó con las principales plataformas de inteligencia artificial

Los reportes se multiplicaron y describieron respuestas que no cargaban, solicitudes rechazadas, modelos temporalmente inaccesibles y dificultades para iniciar sesión.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las fallas afectaron el acceso y la generación de respuestas en varias plataformas de inteligencia artificial.
Las fallas afectaron el acceso y la generación de respuestas en varias plataformas de inteligencia artificial.
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ChatGPT, Claude y Grok comenzaron a registrar problemas casi al mismo tiempo este jueves 3 de septiembre, en una interrupción que se extendió por distintos países y dejó a numerosos usuarios sin acceso a herramientas de inteligencia artificial más utilizadas.

Los primeros reportes se multiplicaron durante la mañana y describieron respuestas que no cargaban, solicitudes rechazadas, modelos temporalmente inaccesibles y dificultades para iniciar sesión. La coincidencia llevó a hablar de una caída general de la IA.

Por el momento, OpenAI, Anthropic y xAI no informaron que las fallas estuvieran conectadas ni identificaron públicamente una causa técnica compartida.

Qué ocurrió con ChatGPT, Claude y Grok

OpenAI reconoció un aumento de errores que afectó a ChatGPT y Codex, su herramienta orientada a tareas de programación. Los inconvenientes se percibieron tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles y de escritorio.

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Porsu parte, Anthropic comunicó errores elevados en distintos modelos de Claude e informó que había identificado el origen de su incidente particular. En esa línea, la empresa implementó una corrección y comenzó a supervisar la recuperación, aunque algunos modelos demoraron más que otros en volver a operar con normalidad.

En tanto, xAI también admitió problemas en Grok y señaló que trabajaba para restablecer el servicio.

Grok, la inteligencia artificial de xAI. Foto: Reuters.
Las fallas afectaron el acceso y la generación de respuestas en varias plataformas de inteligencia artificial.

Los registros externos reflejaron con claridad la magnitud del episodio. el sitio especializado Downdetector recibió decenas de miles de avisos vinculados con ChatGPT en Estados Unidos, además de picos importantes en otros países. Claude y Grok acumularon una cantidad menor, pero igualmente inusual, de notificaciones dentro de la misma franja horaria.

¿Qué pasó con Gemini?

La situación de Gemini fue diferente. Algunos usuarios informaron dificultades y Downdetector mostró un incremento de avisos, pero Google no confirmó una interrupción general comparable con las reconocidas por OpenAI, Anthropic y xAI.

La compañía sí detectó problemas específicos en la API de Gemini relacionados con determinadas claves creadas recientemente y utilizadas mediante bibliotecas compatibles con OpenAI.

Los servicios comenzaron a recuperarse

Alrededor de media hora después del momento de mayor actividad, los reportes empezaron a disminuir y varios usuarios recuperaron el acceso. OpenAI informó que había aplicado una solución y que sus sistemas estaban en proceso de normalización. Anthropic también comunicó avances en la recuperación de Claude, mientras Grok continuó presentando dificultades durante un período más prolongado.

La restauración no fue inmediata ni uniforme: algunos usuarios pudieron volver a generar respuestas antes que otros, una situación habitual cuando las empresas reactivan gradualmente servidores, modelos y funciones distribuidas en diferentes regiones.

Inteligencia artificialChatGPTGemini
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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