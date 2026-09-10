Leticia Pérez, experta en limpieza: “Para tener una nevera más limpia y sin malos olores yo recomiendo meter un rollo de papel higiénico”

Papel higiénico dentro de la heladera Foto: Gemini IA

Limpiar la heladera es una de las tareas más difíciles del hogar, ya que requiere de mucho tiempo para poder deshacerse de los malos olores, los derrames, los restos de comida y la humedad que pueden afectar a los alimentos. Para ello, se necesitan varios artículos de limpieza, pero sobre todo, saber de algunos trucos bajo la manga para que el aseo sea aún más efectivo.

Ante esta actividad, existen diferentes trucos caseros para ayudar a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones. Uno de ellos fue compartido por Leticia Pérez, experta en orden y limpieza, y tiene como protagonista a un elemento inesperado: un rollo de papel higiénico.

Papel higiénico dentro de la heladera Foto: Gemini IA

La propuesta es simple y económica: consiste simplemente en colocar el rollo dentro de la heladera para aprovechar la capacidad de absorción del papel y ayudar a controlar parte de la humedad que se acumula en el interior. ¿Pero por qué es tan útil?

Por qué funciona el truco del papel higiénico en la heladera

Al compartir sus consejos de limpieza y orden del hogar, Leticia Pérez explicó: “Para tener una nevera más limpia y sin malos olores yo recomiendo meter un rollo de papel higiénico”. Aunque puede resultar llamativo, se trata de un método sencillo que no requiere productos especiales.

La clave está en la composición del papel higiénico. Al estar elaborado principalmente con celulosa, puede absorber parte de la humedad presente en el ambiente. Dentro de la heladera, esa humedad puede aparecer por los cambios de temperatura, la apertura frecuente de la puerta o determinados alimentos. Al colocar un rollo de papel, este puede retener parte de esa humedad y contribuir a disminuir algunos de los olores desagradables.

Papel higiénico dentro de la heladera Foto: Gemini IA

Cómo colocar el rollo de papel higiénico en la heladera

Para aplicar este truco, simplemente hay que colocar un rollo de papel higiénico dentro del electrodoméstico. Puede ubicarse sobre una de las baldas o en otro espacio disponible, siempre que no entre en contacto directo con los alimentos.

Es importante elegir una zona donde el rollo permanezca seco y protegido de posibles derrames. Si se moja, pierde utilidad y debería reemplazarse.

La recomendación de la experta es cambiarlo aproximadamente cada dos o tres semanas. De todos modos, si el papel se humedece antes o comienza a deteriorarse, conviene retirarlo y colocar uno nuevo.

Papel higiénico. Foto: Unsplash.

Qué hacer para mantener la heladera limpia y sin olores

El papel higiénico puede ser un complemento, pero la limpieza regular continúa siendo fundamental. Para evitar malos olores, lo primero es revisar los alimentos almacenados y retirar aquellos que estén vencidos o en mal estado.

También es recomendable limpiar rápidamente cualquier líquido o resto de comida que se derrame dentro de la heladera. Los estantes, cajones y superficies interiores deben higienizarse de manera periódica.

Además, conservar los alimentos correctamente cerrados ayuda a evitar que sus olores se mezclen y se acumulen en el interior. De esta manera, el truco del papel higiénico puede acompañar una rutina de limpieza y orden para mantener la heladera en mejores condiciones.