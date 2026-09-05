Cómo quitar el moho de la cortina del baño: el truco casero con solamente 2 ingredientes que cambiará tu rutina de limpieza

El truco para quitar el moho de la cortina del baño con 2 ingredientes Foto: Gemini IA

La humedad constante, el vapor, la poca ventilación y la suciedad pueden hacer que la cortina de baño acumule manchas, restos de jabón y hasta mal olor y dar la sensación de poca limpieza. Por eso, con el paso del tiempo, estas marcas suelen aparecer especialmente en los pliegues, bordes y costuras, donde el agua permanece durante más tiempo.

Y antes de recurrir a productos específicos que pueden resultar tóxicos, existe una alternativa casera para tratar estas manchas con solamente dos ingredientes que seguro tenés en tu cocina: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta curiosa combinación puede ayudar a aflojar residuos y facilitar la limpieza, aunque no garantiza solucionar los casos de moho muy extendido o cuando el material ya está deteriorado.

El truco para quitar el moho de la cortina del baño con 2 ingredientes Foto: Gemini IA

Qué se necesita para limpiar la cortina del baño

Para realizar este método se necesitan solamente bicarbonato de sodio y vinagre blanco. También conviene tener a mano una esponja o un cepillo de cerdas suaves, guantes y abundante agua para el enjuague.

Como ambos ingredientes reaccionan al entrar en contacto y producen efervescencia, es preferible preparar la mezcla en pequeñas cantidades y utilizarla inmediatamente. Antes de comenzar, hay que retirar la cortina del baño y colocarla en un espacio donde sea cómodo trabajar. Si tiene restos de jabón o suciedad acumulada, se puede enjuagar previamente.

Cómo quitar el moho de la cortina del baño paso a paso

Una vez retirada la cortina, el procedimiento es sencillo:

Prepará una pasta con bicarbonato y una pequeña cantidad de vinagre blanco.

Aplicá la mezcla directamente sobre las zonas donde aparecen las manchas.

Prestá especial atención a los pliegues, bordes y costuras, que suelen acumular más humedad.

Frotá suavemente con una esponja o un cepillo de cerdas blandas para ayudar a desprender la suciedad.

Enjuagá con abundante agua para retirar los restos de la preparación.

Finalmente, dejá la cortina completamente extendida en un lugar ventilado hasta que se seque por completo.

No es necesario frotar con demasiada fuerza. Si el material es delicado, una limpieza suave ayuda a evitar que se deteriore.

El truco para quitar el moho de la cortina del baño con 2 ingredientes Foto: Gemini IA

Por qué aparecen manchas de moho en la cortina

El baño reúne varias de las condiciones que favorecen la aparición de moho: humedad, vapor y superficies que permanecen mojadas durante períodos prolongados. Cuando la cortina queda arrugada después de la ducha, el agua puede acumularse entre sus pliegues y dificultar el secado.

Con el tiempo, esto favorece la aparición de manchas y malos olores. Por eso, además de limpiar cuando el moho ya apareció, es importante modificar algunos hábitos cotidianos para reducir la humedad que queda sobre la cortina.

Moho; humedad; baño. Foto: Grok IA.

Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer

Después de cada ducha, lo recomendable es dejar la cortina completamente extendida para que pueda secarse. También ayuda mantener el baño ventilado y evitar que permanezca húmeda o amontonada.

Otra medida sencilla es limpiarla periódicamente, incluso cuando todavía no se observan manchas. De esta manera se evita que la suciedad y la humedad se acumulen durante semanas.

Si el moho ocupa una superficie muy grande, persiste después de la limpieza, aparece un olor fuerte o la cortina presenta signos de deterioro, puede ser más conveniente reemplazarla.