Rejilla, microfibra y paño compacto: cuál sirve más para limpiar la mesa después de comer Foto: Gemini

Después de cada comida, dejar la mesa impecable puede parecer una tarea simple, pero la elección del trapo hace la diferencia. En la cocina, los más usados son el trapo rejilla, el paño de microfibra y los paños compactos, pero no todos rinden igual a la hora de sacar restos de comida, grasa y humedad.

Por qué la microfibra es la mejor opción para la mesa

El paño de microfibra se impuso como la alternativa más práctica para limpiar la mesa después de comer. Sus fibras finas permiten atrapar suciedad, grasa y polvo con facilidad, y además absorbe bien los líquidos.

Otra ventaja es que deja pocas pelusas y puede utilizarse tanto húmeda como seca, según lo que haya que retirar. Por eso, es la opción más completa para la limpieza cotidiana de la mesa.

El trapo de microfibra es la mejor opción para limpiar la mesa. Foto: Gemini

El trapo rejilla y los cuidados que requiere

El clásico trapo rejilla, con su trama abierta y pequeños agujeros, es útil para absorber líquidos y para tareas generales en la cocina. Sin embargo, su estructura puede hacer que acumule humedad y suciedad, por lo que es clave lavarlo seguido y dejarlo secar bien después de cada uso.

Qué aporta el paño compacto en la limpieza diaria

Los paños compactos, que tienen una textura más tupida y menos abierta que los rejilla, también sirven para limpiar la mesa. Son prácticos para sacar migas, restos de comida y líquidos, aunque su rendimiento depende del material con el que estén hechos.

Si hay que elegir uno para la limpieza diaria de la mesa después de comer, la microfibra es la opción más completa: limpia bien, atrapa la suciedad y se seca rápido. Eso sí, ningún material reemplaza una buena higiene: el paño siempre debe estar limpio, bien lavado y seco antes de volver a usarlo.