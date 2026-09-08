Laura Giraldo, experta en limpieza, sobre la suciedad en los espejos: “Con jabón para platos, vinagre de limpieza, agua caliente y abrillantador de lavavajillas podemos limpiarlos”

Las huellas de los dedos pueden quedar visibles en los espejos debido a la grasa natural presente en la piel. Foto: Pexels.

Limpiar espejos y cristales sin dejar marcas puede convertirse en una tarea complicada. A pesar de utilizar productos específicos, muchas veces las superficies quedan con restos, manchas o las clásicas huellas de los dedos que aparecen apenas alguien vuelve a tocarlas.

Esto ocurre porque la grasa natural presente en los dedos se adhiere al vidrio y deja marcas visibles. Por eso, además de elegir una mezcla adecuada, también es importante prestar atención a la manera de aplicarla y, especialmente, al secado.

Laura Giraldo compartió una fórmula casera para mantener limpios los espejos y las superficies de vidrio. Foto: Foto: Freepik

Frente a los productos comerciales, algunas expertas en orden y organización recomiendan recurrir a preparaciones caseras elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir.

El truco de la experta Laura Giraldo para limpiar espejos y cristales

La creadora de contenido y experta en limpieza Laura Giraldo, a través de su canal de YouTube My Lovely Home, compartió un método pensado especialmente para evitar que las huellas queden marcadas sobre espejos y superficies de vidrio.

“Hoy te enseño el trucazo para que tus dedos no se queden marcados en espejos y vidrios”, afirma Giraldo al comienzo del video.

La preparación se coloca en un pulverizador para facilitar su aplicación sobre el cristal. Foto: Unsplash.

Su propuesta consiste en preparar una mezcla dentro de un pulverizador y utilizarla directamente sobre el cristal. La fórmula combina productos que suelen estar presentes en los hogares y se completa con un elemento utilizado habitualmente para abrillantar la vajilla.

Qué ingredientes necesitás para la mezcla limpiadora casera

Para preparar la fórmula de Laura Giraldo se necesitan pocos ingredientes. La experta detalla las cantidades que utiliza:

1 cucharada de jabón para platos.

Media taza de vinagre de limpieza.

Media taza de agua caliente.

Un chorro de abrillantador de lavavajillas.

Un pulverizador para colocar la preparación.

La combinación busca reunir en una misma preparación distintos productos de limpieza de uso cotidiano para facilitar el mantenimiento de vidrios y espejos.

El vinagre de limpieza es uno de los ingredientes principales de esta mezcla casera para los espejos. Foto: Pexels.

Cómo preparar y aplicar correctamente la preparación sobre el espejo

Una vez que están todos los ingredientes, hay que colocarlos dentro del pulverizador y agitar la mezcla para integrarlos.

El siguiente paso consiste en aplicarla directamente sobre la superficie de vidrio que se quiere limpiar. Para obtener un mejor resultado, Giraldo recomienda prestar especial atención al paso final: el secado.

La experta aconseja utilizar un paño de microfibra seco, una herramienta que permite retirar la preparación de la superficie y completar la limpieza sin dejar restos visibles.

La creadora de contenido también contó que puso a prueba la fórmula en la puerta del horno y destacó el resultado con una contundente reacción: “Increíble, ¿verdad?”.

Después de aplicar la preparación, la experta recomienda pasar un paño de microfibra seco por toda la superficie. Foto: Freepik

De esta manera, el método no queda limitado exclusivamente a los espejos, sino que también puede utilizarse en otras superficies de vidrio del hogar, según la demostración realizada por Giraldo.

Qué ventajas tiene esta fórmula frente a los productos comerciales

Una de las principales ventajas de esta alternativa es que utiliza ingredientes habituales en la limpieza del hogar, por lo que no requiere adquirir un producto específico para preparar la mezcla.

Además, la fórmula reúne jabón para platos, vinagre de limpieza, agua caliente y abrillantador en un mismo pulverizador, lo que permite tener la preparación lista para utilizar cuando sea necesario.

La creadora de contenido también probó la fórmula en la puerta del horno y destacó el resultado obtenido.

Otro punto importante es que el método pone el foco no solo en el producto utilizado, sino también en la forma de limpiar y secar el cristal. En este sentido, el uso de un paño de microfibra seco aparece como parte fundamental del procedimiento recomendado por Giraldo.

Así, para quienes buscan mantener espejos y cristales limpios y sin huellas, esta preparación casera se presenta como una alternativa sencilla elaborada con productos de uso cotidiano.