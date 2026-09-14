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Números de la suerte de hoy, lunes 14 de septiembre del 2026

Para ponerlos en práctica, una opción es elegir el número más bajo de tu signo y encender esa cantidad de velas en casa para atraer buenas energías.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Pexels.
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La energía de este lunes 14 de septiembre de 2026 invita a prestar atención a las oportunidades, confiar en la intuición y animarse a tomar decisiones que pueden marcar un cambio. En este contexto, los números de la suerte, según la numerología, pueden funcionar como una guía para los distintos signos del zodíaco.

Para ponerlos en práctica, una opción es elegir el número más bajo de tu signo y encender esa cantidad de velas en casa para atraer buenas energías. También podés armar un pequeño ramo con esa cantidad de flores y darle un toque especial al hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el lunes 14 de septiembre de 2026

  • Aries: 5, 14, 23, 32
  • Tauro: 6, 17, 26, 35
  • Géminis: 3, 12, 21, 30
  • Cáncer: 7, 16, 25, 34
  • Leo: 1, 19, 28, 37
  • Virgo: 4, 13, 22, 31
  • Libra: 9, 18, 27, 36
  • Escorpio: 8, 15, 24, 33
  • Sagitario: 5, 11, 20, 29
  • Capricornio: 10, 14, 23, 41
  • Acuario: 11, 22, 30, 39
  • Piscis: 2, 9, 18, 27

Cómo usar los números de la suerte

Los números asociados a cada signo pueden incorporarse de distintas maneras en la vida cotidiana. Por ejemplo, pueden elegirse como número de asiento durante un viaje, como cantidad de elementos para comprar o incluso como una referencia para esperar determinada cantidad de minutos antes de tomar una decisión.

También pueden utilizarse simplemente como una señal o una forma simbólica de buscar orientación durante la jornada.

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Números de la suerte. Foto: Pexels.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Para obtener un número a partir de una fecha de nacimiento, hay que sumar todos sus dígitos. Por ejemplo, si una persona nació el 2 de marzo de 1975, la cuenta sería:

2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27

Luego se suman los dos dígitos obtenidos:

2 + 7 = 9

Por lo tanto, el número resultante es el 9.

  • Importante: si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que en numerología son considerados números maestros.

Qué significa cada número

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo e inicio.
  • 2: cooperación y sensibilidad.
  • 3: creatividad y expresión.
  • 4: orden y estabilidad.
  • 5: cambio y libertad.
  • 6: amor y responsabilidad.
  • 7: espiritualidad y análisis.
  • 8: poder y éxito material.
  • 9: cierre de ciclos y sabiduría.
  • Números maestros
  • 11: intuición elevada.
  • 22: gran constructor.
  • 33: amor universal.
NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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