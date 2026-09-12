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Números de la suerte de hoy sábado 12 de septiembre del 2026

En la astrología y la numerología, los números pueden tener un significado especial. Según estas creencias, algunos son considerados de buena suerte y pueden convertirse en una elección recurrente a la hora de tomar decisiones, participar en un sorteo o simplemente atravesar una jornada importante.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Pixabay.
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Los números suelen ocupar un lugar especial en el mundo de la astrología y la numerología. Para quienes creen en estas prácticas, algunos pueden funcionar como una especie de amuleto y convertirse en los elegidos para tomar decisiones, participar de un sorteo o simplemente acompañar un día con mucha intensidad.

La energía numerológica de la fecha combina la fuerza del número 12 (armonía, orden y números angelicales), el mes 9 (cierre de ciclos) y la vibración de la Luna en Libra que fomenta el equilibrio y las alianzas.

Los números de la suerte para cada signo este sábado 12 de septiembre del 2026

Aries

  • Números de la suerte: 2, 11, 20
  • Fuerza del día: impulsa la toma de decisiones rápidas y el liderazgo personal.

Tauro

  • Números de la suerte: 7, 16, 25
  • Fuerza del día: favorece la negociación detallada y la estabilidad práctica.

Géminis

  • Números de la suerte: 1, 10, 19
  • Fuerza del día: potencia las comunicaciones, mensajes decisivos y alianzas.

Cáncer

  • Números de la suerte: 6, 15, 24
  • Fuerza del día: brinda apertura para expresar emociones genuinas y fortalecer vínculos.

Leo

  • Números de la suerte: 5, 14, 23
  • Fuerza del día: activa el carisma natural para destrabar proyectos y liderar.

Virgo

  • Números de la suerte: 9, 18, 27
  • Fuerza del día: favorece el orden, la productividad y la cosecha del trabajo minucioso.

Libra

  • Números de la suerte: 8, 17, 26
  • Fuerza del día: potencia la armonía, la atracción personal y las sincronicidades.

Escorpio

  • Números de la suerte: 13, 40, 92
  • Fuerza del día: agudiza la intuición para tomar decisiones estratégicas o de dinero.

Sagitario

  • Números de la suerte: 3, 12, 21
  • Fuerza del día: estimula la expansión, los viajes cortos y el entusiasmo.

Capricornio

  • Números de la suerte: 7, 16, 25
  • Fuerza del día: aporta estructura para fijar metas realistas y concretar logros.

Acuario

  • Números de la suerte: 6, 15, 24
  • Fuerza del día: estimula la innovación, la creatividad y los proyectos grupales.

Piscis

  • Números de la suerte: 5, 14, 23
  • Fuerza del día: conecta con la percepción intuitiva y la claridad emocional.
Números de la suerte. Foto: Pexels.

¿Para qué se utilizan los números de la suerte?

Dentro de la astrología y la numerología, los números de la suerte se consideran símbolos que pueden acompañar determinados momentos o decisiones. Algunas personas los utilizan para elegir fechas, números para sorteos o simplemente como una referencia personal.

De todos modos, se trata de una creencia y no existe evidencia científica de que un número pueda determinar o garantizar un resultado. Su valor está principalmente en el significado que cada persona decide otorgarle.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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