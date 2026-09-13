The Rolling Stones llegan a los kioscos con una colección de 36 discos en vinilo. Foto: Instagram @therollingstones

Los seguidores de The Rolling Stones podrán recorrer buena parte de la trayectoria discográfica del grupo a través de una nueva colección de vinilos que llegará a los kioscos argentinos. La propuesta reúne 36 títulos, incluidos álbumes de estudio, registros en vivo, recopilaciones y ediciones dobles, con lanzamientos programados cada quince días.

La primera entrega estará disponible desde el martes 15 de septiembre de 2026 y será Beggars Banquet (50th Anniversary Edition), uno de los trabajos fundamentales de la etapa iniciada por el grupo a fines de los años sesenta. Según informó Colecciones Clarín, el precio promocionado para el lanzamiento es de $45.999,90, aunque los valores y la disponibilidad podrían modificarse durante el desarrollo de la colección.

Los discos fueron fabricados en Francia y tienen un peso de 180 gramos, una característica habitual en ediciones orientadas a coleccionistas por su mayor grosor, estabilidad y resistencia. El recorrido incluirá títulos como Sticky Fingers, Let It Bleed, Some Girls, Tattoo You, Exile on Main St. y Blue & Lonesome, además de versiones británicas y estadounidenses de algunos álbumes

Los 36 discos de la colección