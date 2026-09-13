The Rolling Stones llegan a los kioscos con una colección de 36 discos en vinilo.

Los seguidores de The Rolling Stones podrán recorrer buena parte de la trayectoria discográfica del grupo a través de una nueva colección de vinilos que llegará a los kioscos argentinos. La propuesta reúne 36 títulos, incluidos álbumes de estudio, registros en vivo, recopilaciones y ediciones dobles, con lanzamientos programados cada quince días.
La primera entrega estará disponible desde el martes 15 de septiembre de 2026 y será Beggars Banquet (50th Anniversary Edition), uno de los trabajos fundamentales de la etapa iniciada por el grupo a fines de los años sesenta. Según informó Colecciones Clarín, el precio promocionado para el lanzamiento es de $45.999,90, aunque los valores y la disponibilidad podrían modificarse durante el desarrollo de la colección.
Los discos fueron fabricados en Francia y tienen un peso de 180 gramos, una característica habitual en ediciones orientadas a coleccionistas por su mayor grosor, estabilidad y resistencia. El recorrido incluirá títulos como Sticky Fingers, Let It Bleed, Some Girls, Tattoo You, Exile on Main St. y Blue & Lonesome, además de versiones británicas y estadounidenses de algunos álbumes
Los 36 discos de la colección
- Beggars Banquet (50th Anniversary Edition)
- Sticky Fingers
- Let It Bleed
- Their Satanic Majesties Request (50th Anniversary Edition)
- Tattoo You
- Out of Our Heads (UK)
- Goats Head Soup (2020 Remaster)
- Aftermath (UK)
- Some Girls
- Between the Buttons (UK)
- Get Yer Ya-Ya’s Out!
- It’s Only Rock ’N’ Roll
- 12x5
- Emotional Rescue
- Black and Blue (2025 Remaster)
- Flowers
- Love You Live, disco doble
- Big Hits (High Tide and Green Grass)
- December’s Children (And Everybody’s)
- Steel Wheels
- The Rolling Stones, Now!
- Bridges to Babylon, disco doble
- The Rolling Stones (UK)
- Flashpoint
- Exile on Main St., disco doble
- The Rolling Stones No. 2 (UK)
- Undercover
- Metamorphosis
- Stripped, disco doble
- Voodoo Lounge, disco doble
- Aftermath (US)
- Dirty Work
- Through the Past, Darkly (Big Hits Vol. 2)
- A Bigger Bang, disco doble
- Out of Our Heads (US)
- Blue & Lonesome, disco doble