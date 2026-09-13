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The Rolling Stones llegan a los kioscos con una colección de 36 discos en vinilo

La serie recorrerá distintas etapas de la banda británica con ediciones de 180 gramos fabricadas en Francia; la primera entrega saldrá el martes 15 de septiembre.

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The Rolling Stones llegan a los kioscos con una colección de 36 discos en vinilo.
The Rolling Stones llegan a los kioscos con una colección de 36 discos en vinilo. Foto: Instagram @therollingstones
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Los seguidores de The Rolling Stones podrán recorrer buena parte de la trayectoria discográfica del grupo a través de una nueva colección de vinilos que llegará a los kioscos argentinos. La propuesta reúne 36 títulos, incluidos álbumes de estudio, registros en vivo, recopilaciones y ediciones dobles, con lanzamientos programados cada quince días.

La primera entrega estará disponible desde el martes 15 de septiembre de 2026 y será Beggars Banquet (50th Anniversary Edition), uno de los trabajos fundamentales de la etapa iniciada por el grupo a fines de los años sesenta. Según informó Colecciones Clarín, el precio promocionado para el lanzamiento es de $45.999,90, aunque los valores y la disponibilidad podrían modificarse durante el desarrollo de la colección.

Los discos fueron fabricados en Francia y tienen un peso de 180 gramos, una característica habitual en ediciones orientadas a coleccionistas por su mayor grosor, estabilidad y resistencia. El recorrido incluirá títulos como Sticky Fingers, Let It Bleed, Some Girls, Tattoo You, Exile on Main St. y Blue & Lonesome, además de versiones británicas y estadounidenses de algunos álbumes

Los 36 discos de la colección

  • Beggars Banquet (50th Anniversary Edition)
  • Sticky Fingers
  • Let It Bleed
  • Their Satanic Majesties Request (50th Anniversary Edition)
  • Tattoo You
  • Out of Our Heads (UK)
  • Goats Head Soup (2020 Remaster)
  • Aftermath (UK)
  • Some Girls
  • Between the Buttons (UK)
  • Get Yer Ya-Ya’s Out!
  • It’s Only Rock ’N’ Roll
  • 12x5
  • Emotional Rescue
  • Black and Blue (2025 Remaster)
  • Flowers
  • Love You Live, disco doble
  • Big Hits (High Tide and Green Grass)
  • December’s Children (And Everybody’s)
  • Steel Wheels
  • The Rolling Stones, Now!
  • Bridges to Babylon, disco doble
  • The Rolling Stones (UK)
  • Flashpoint
  • Exile on Main St., disco doble
  • The Rolling Stones No. 2 (UK)
  • Undercover
  • Metamorphosis
  • Stripped, disco doble
  • Voodoo Lounge, disco doble
  • Aftermath (US)
  • Dirty Work
  • Through the Past, Darkly (Big Hits Vol. 2)
  • A Bigger Bang, disco doble
  • Out of Our Heads (US)
  • Blue & Lonesome, disco doble
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