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Números de la suerte de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Conocé los números de la suerte de Aries a Piscis y descubrí cuáles podés tener en cuenta a lo largo de la jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Pixabay.
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Los números de la suerte son una de las consultas habituales de quienes disfrutan de la astrología y la numerología. Este miércoles 23 de septiembre de 2026, cada signo del zodíaco tiene sus propias cifras para tener en cuenta durante la jornada.

Más allá de su significado simbólico, muchas personas los utilizan como una referencia para elegir números en juegos de azar, tomar pequeñas decisiones o simplemente como una curiosidad del día.

El número que puede acompañarte este miércoles 23 de septiembre, según tu signo

  • Aries: 08, 17 y 31.
  • Tauro: 04, 22 y 46.
  • Géminis: 06, 19 y 35.
  • Cáncer: 03, 28 y 44.
  • Leo: 11, 24 y 39.
  • Virgo: 07, 16 y 42.
  • Libra: 02, 21 y 37.
  • Escorpio: 09, 26 y 48.
  • Sagitario: 05, 18 y 33.
  • Capricornio: 10, 23 y 41.
  • Acuario: 01, 27 y 36.
  • Piscis: 12, 25 y 45.
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Cómo aprovechar los números de la suerte este miércoles

Quienes siguen estas tradiciones pueden incorporar su número de diferentes maneras a la vida cotidiana. Algunas personas lo utilizan para elegir una fecha, una hora o incluso una combinación para un juego de azar.

Otros simplemente lo toman como un amuleto simbólico o como una forma de concentrarse en determinadas cualidades que quieren tener presentes durante la jornada.

De todos modos, es importante recordar que la astrología y la numerología no cuentan con evidencia científica que demuestre que un determinado número pueda modificar el resultado de un acontecimiento o anticipar lo que sucederá. Su utilización queda, por lo tanto, dentro del terreno de las creencias y el entretenimiento.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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