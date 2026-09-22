Los albañiles concuerdan: añadir perlas de telgopor en la mezcla del cemento es una excelente opción para construir pisos en casa

Las obras de construcción pueden encontrar un antes y un después con un reciente truco revelado por especialistas que tiene múltiples beneficios.
Construye mejores pisos: por qué recomienda sumar perlas de telgopor en la mezcla del cemento
El secreto está en incorporar perlas de telgopor a la mezcla tradicional de cemento.
De esta manera, se obtiene un material más liviano que el hormigón convencional y que, además, puede aportar aislamiento térmico.
Qué se debe tener en cuenta al momento de hacer hormigón alivianado, según albañiles
Los albañiles dieron detalles de los detalles a tener en cuenta para que el hormigón alivianado sea un aliado a la hora de la construcción.
Por eso, las cantidades y el orden de preparación son importantes. A continuación, los pasos a seguir para llegar a un buen resultado.
- Utilizar perlas de telgopor aditivado y material limpio
- Incorporar las perlas de manera gradual
- Controlar visualmente la consistencia de la mezcla
- Evitar que quede demasiado líquida
- Mezclar hasta conseguir una distribución uniforme de las perlas
- Volcar y nivelar la preparación una vez terminada
En qué sectores se puede usar la mezcla
El hormigón alivianado con telgopor puede emplearse en diferentes sectores de una construcción, especialmente cuando se necesita rellenar, nivelar o alivianar una superficie.
Uno de los usos habituales es en contrapisos, donde permite corregir desniveles y sumar una capa con menor peso.
También puede utilizarse en determinadas soluciones sobre losas y techos.