Los albañiles concuerdan: añadir perlas de telgopor en la mezcla del cemento es una excelente opción para construir pisos en casa

Mezcla de cemento con telgopor. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26

Las obras de construcción pueden encontrar un antes y un después con un reciente truco revelado por especialistas que tiene múltiples beneficios.

Construye mejores pisos: por qué recomienda sumar perlas de telgopor en la mezcla del cemento

El secreto está en incorporar perlas de telgopor a la mezcla tradicional de cemento.

De esta manera, se obtiene un material más liviano que el hormigón convencional y que, además, puede aportar aislamiento térmico.

Al actuar como tensioactivo, el detergente genera una pasta cremosa y fácil de extender sin añadir agua en exceso. Foto: Magnific

Qué se debe tener en cuenta al momento de hacer hormigón alivianado, según albañiles

Los albañiles dieron detalles de los detalles a tener en cuenta para que el hormigón alivianado sea un aliado a la hora de la construcción.

Por eso, las cantidades y el orden de preparación son importantes. A continuación, los pasos a seguir para llegar a un buen resultado.

Utilizar perlas de telgopor aditivado y material limpio

Incorporar las perlas de manera gradual

Controlar visualmente la consistencia de la mezcla

Evitar que quede demasiado líquida

Mezclar hasta conseguir una distribución uniforme de las perlas

Volcar y nivelar la preparación una vez terminada

En qué sectores se puede usar la mezcla

El hormigón alivianado con telgopor puede emplearse en diferentes sectores de una construcción, especialmente cuando se necesita rellenar, nivelar o alivianar una superficie.

Realizar una prueba previa en un área reducida permite comprobar la textura y la resistencia final tras el curado. Foto: Magnific

Uno de los usos habituales es en contrapisos, donde permite corregir desniveles y sumar una capa con menor peso.

También puede utilizarse en determinadas soluciones sobre losas y techos.