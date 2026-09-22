comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los albañiles concuerdan: añadir perlas de telgopor en la mezcla del cemento es una excelente opción para construir pisos en casa

Especialistas revelaron este truco que ofrece múltiples beneficios. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mezcla de cemento con telgopor.
Mezcla de cemento con telgopor. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las obras de construcción pueden encontrar un antes y un después con un reciente truco revelado por especialistas que tiene múltiples beneficios.

Construye mejores pisos: por qué recomienda sumar perlas de telgopor en la mezcla del cemento

El secreto está en incorporar perlas de telgopor a la mezcla tradicional de cemento.

De esta manera, se obtiene un material más liviano que el hormigón convencional y que, además, puede aportar aislamiento térmico.

Mezcla de cemento para obras en el hogar
Al actuar como tensioactivo, el detergente genera una pasta cremosa y fácil de extender sin añadir agua en exceso. Foto: Magnific

Qué se debe tener en cuenta al momento de hacer hormigón alivianado, según albañiles

Los albañiles dieron detalles de los detalles a tener en cuenta para que el hormigón alivianado sea un aliado a la hora de la construcción.

Contenido Recomendado

Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque:la obra que transformará el norte de Buenos Aires

Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque: la obra que transformará el norte de Buenos Aires

Brasil avanza con un túnel ferroviario de 780 metros que evitará la demolición de más de 500 viviendas

Brasil avanza con un túnel ferroviario de 780 metros que evitará la demolición de más de 500 viviendas

Por eso, las cantidades y el orden de preparación son importantes. A continuación, los pasos a seguir para llegar a un buen resultado.

  • Utilizar perlas de telgopor aditivado y material limpio
  • Incorporar las perlas de manera gradual
  • Controlar visualmente la consistencia de la mezcla
  • Evitar que quede demasiado líquida
  • Mezclar hasta conseguir una distribución uniforme de las perlas
  • Volcar y nivelar la preparación una vez terminada

En qué sectores se puede usar la mezcla

El hormigón alivianado con telgopor puede emplearse en diferentes sectores de una construcción, especialmente cuando se necesita rellenar, nivelar o alivianar una superficie.

Pared en obra con cemento
Realizar una prueba previa en un área reducida permite comprobar la textura y la resistencia final tras el curado. Foto: Magnific

Uno de los usos habituales es en contrapisos, donde permite corregir desniveles y sumar una capa con menor peso.

También puede utilizarse en determinadas soluciones sobre losas y techos.

Obra de construcciónCementoTendencia
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei habla en la Asamblea General de la ONU:“La inteligencia artificial puede multiplicar nuestra productividad”

Javier Milei habla en la Asamblea General de la ONU: “La inteligencia artificial puede multiplicar nuestra productividad”

Lula da Silva fue ovacionado en la ONU tras afirmar que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”

Trump volvió a respaldar a Milei y destacó sus victorias electorales en la ONU:“Tuvimos una gran victoria en Argentina”

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Economía

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas: mostró el ticket final

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Espectáculos

Angelina Jolie donó 75.000 dólares para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Angelina Jolie donó 75.000 dólares para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Cuidar casas en Mónaco:cómo vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Ya buscan voluntarios para trabajar 6 horas en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres

Emmanuel Macron, sobre Gaza:“Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos”