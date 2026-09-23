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El zapatero tradicional pasó de moda: la tendencia en 2026 que ocupa menos espacio es invisible para las visitas

Las bolsas y estantes bajos permiten aprovechar el espacio sin sumar muebles y mantienen el calzado fuera de la vista de las visitas.

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El zapatero tradicional pasó de moda.
El zapatero tradicional pasó de moda. Foto: Gemini
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El clásico zapatero dejó de ser la única opción para mantener el dormitorio ordenado. En 2026, la tendencia apunta a aprovechar el espacio debajo de la cama para guardar zapatillas y zapatos, una zona que suele quedar vacía y desaprovechada.

Esta alternativa permite almacenar varios pares sin que queden a la vista, ideal para quienes buscan un ambiente más despejado y quieren evitar que las visitas vean el calzado.

Bolsas organizadoras: la solución flexible y discreta

Una de las opciones más elegidas son las bolsas organizadoras planas con cierre, diseñadas especialmente para deslizarse debajo de la cama. Estas bolsas permiten guardar varios pares juntos, se pueden retirar fácilmente cuando hace falta buscar un calzado y protegen las zapatillas del polvo.

Al ser bajas y flexibles, se adaptan a espacios donde un mueble tradicional no entra y no alteran la decoración del dormitorio. Algunas versiones incluyen divisiones internas para mantener cada par separado y evitar que se amontonen.

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Las bolsas organizadoras ocupan menos espacio. Foto: Gemini

Estantes bajos: orden y acceso rápido

Otra alternativa práctica son los organizadores rígidos o estantes bajos pensados para ubicarse debajo de la cama. A diferencia de las bolsas, estos mantienen su estructura y permiten acomodar las zapatillas en diferentes niveles o compartimentos, lo que resulta útil si se usan varios pares con frecuencia.

La principal ventaja es que todo el calzado queda oculto, liberando el espacio que antes ocupaba un zapatero para otros muebles o simplemente para dejarlo despejado.

Consejos para mantener el orden y aprovechar el espacio

Para que este sistema funcione, lo ideal es reservar el espacio debajo de la cama solo para el calzado y mantener los pares organizados. Las zapatillas de uso diario pueden ir en los compartimentos más accesibles, mientras que los modelos de temporada o los que se usan menos pueden quedar en la parte más profunda.

De esta manera, un lugar que normalmente queda vacío se transforma en un espacio de guardado práctico y discreto, sin necesidad de sumar otro mueble a la habitación.

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