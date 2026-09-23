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El clima en Tierra del Fuego hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 3°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2 mm), el día se presentará nevada con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -4°. Con vientos de 17 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nevada con cielo cubierto
Viento
Sur 16 - 44 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
-2°
Viento
Suroeste 8 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:18 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 44 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 17 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 13 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -3° -3° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -3° -3° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -4° -4° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -3° -3° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 14 - 38 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 13 - 38 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Sur 16 - 42 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 17 - 44 km/h 70% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto
17:00 Sur 16 - 44 km/h 40% 0.2 mm Nevada con cielo cubierto
18:00 Suroeste 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 14 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Sur 14 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Suroeste 10 - 38 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -2° -2° Suroeste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -2° -2° Suroeste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Oeste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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