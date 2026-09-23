El clima en Tierra del Fuego hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de 3°.

Viento: 17 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.

Mañana se esperan 5° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 4°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.