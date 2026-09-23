Juvenal Quispe, minero: “El caldo de llama se come con un rocoto entero, la oreja es una delicia; esto es alimento, no las hamburguesas o el pancito”

El minero peruano Juvenal Quispe mostró cómo consume el caldo de llama con un rocoto entero. Foto: Captura

Juvenal Quispe, un minero peruano que comparte en las redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana, causó repercusión con un video dedicado al caldo de llama, una preparación tradicional consumida en diferentes zonas del altiplano.

Mientras exhibía el contundente plato, el trabajador explicó cómo lo acompaña y destacó una de las partes que más disfruta. “El caldo de llama se come con un rocoto entero, la oreja es una delicia; esto es alimento, no las hamburguesas o el pancito”, aseguró.

La declaración generó comentarios por la manera directa con la que Juvenal Quispe reivindicó los alimentos de su tierra. Sus publicaciones están relacionadas con la minería, Juliaca, La Rinconada y las costumbres gastronómicas de Puno. En otros videos también mostró el caldo de llama como una de las comidas habituales de la zona.

Juvenal Quispe mostró cómo se come el caldo de llama

En las imágenes, Juvenal Quispe presenta el caldo y resalta algunos de sus ingredientes. Su explicación no se limita al sabor: también convierte al plato en un símbolo de la alimentación que acompaña las exigentes jornadas de los trabajadores mineros.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su elección de comerlo con un rocoto entero, un ingrediente conocido por ser intensamente picante. El minero también elogió la oreja de llama y la definió como “una delicia”, completando una escena que despertó curiosidad entre quienes no conocen esta preparación.

Juvenal Quispe, minero, sobre el caldo de llama. Video: Instagram @juvenalquispe5

Para Quispe, este tipo de comida representa una alternativa más completa frente a productos como las hamburguesas o el pan. Su enfática expresión “esto es alimento” resume una defensa de la cocina local basada en ingredientes asociados históricamente con la vida en la altura.

Qué lleva el caldo de llama

El caldo de llama es una sopa tradicional vinculada con la gastronomía andina y especialmente difundida en localidades de Puno. Su preparación puede cambiar según cada familia o establecimiento, aunque generalmente incluye carne o huesos de llama cocidos durante un tiempo prolongado.

Algunas versiones incorporan papa, chuño, zapallo, cebolla, ajo, hierbas y condimentos. La cocción lenta permite concentrar el sabor de la carne y obtener un caldo caliente y sustancioso, particularmente valorado en regiones donde las bajas temperaturas forman parte de la vida cotidiana.

Las sopas ocupan un lugar importante en la gastronomía puneña. Preparaciones como el chairo, el caldo de cabeza y el thimpo combinan carnes, papas, chuño, cereales y productos adaptados a las condiciones del altiplano.

Por qué la carne de llama es considerada un alimento nutritivo

La defensa que realiza Juvenal Quispe también encuentra respaldo en las características nutricionales de la carne de llama. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú señala que contiene proteínas y minerales, además de presentar bajos niveles de colesterol en comparación con otras carnes. También destaca su importancia como fuente de proteína animal para las poblaciones altoandinas.

El minero peruano Juvenal Quispe mostró cómo consume el caldo de llama con un rocoto entero. Foto: Captura

Una revisión académica difundida por el repositorio ALICIA, del Concytec, sostiene que esta carne presenta un alto nivel proteico y bajos niveles de colesterol y lípidos.

Esto no significa que un solo plato garantice por sí mismo una dieta equilibrada. Su valor nutricional final depende de la cantidad consumida, el método de cocción, los acompañamientos y las necesidades particulares de cada persona.

Una defensa de las costumbres alimentarias del altiplano

Más allá de la discusión nutricional, el video de Quispe pone en valor una costumbre transmitida dentro de las comunidades andinas. En esa región, la llama no solo aporta carne: su crianza también está vinculada con la producción de fibra, la agricultura familiar y la subsistencia de miles de productores.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú considera que la crianza de llamas constituye un símbolo de identidad cultural y resiliencia. En 2024, el organismo informó que esta actividad involucra a más de 50.000 productores y reconoció a criadores de ocho regiones, entre ellas Puno.

Con su particular manera de describir el caldo, Juvenal Quispe consiguió que una comida de las zonas altoandinas trascendiera las fronteras locales. Su mensaje despertó sorpresa, pero también puso sobre la mesa un debate cada vez más presente: el contraste entre los platos tradicionales y el avance de la comida rápida.