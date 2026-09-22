Los veterinarios coinciden sobre el caniche: “Es muy cariñoso, juguetón e inteligente, pero cuidado con malcriarlo porque puede volverse posesivo o desarrollar ansiedad”

Pese a su tamaño, los caniches son perros 'todoterreno' con mucha energía que necesitan actividad diaria. Foto: Magnific

Su tamaño reducido, su carita simpática y su fama de perro familiar lo han convertido en uno de los favoritos tanto dentro como fuera de las redes sociales. El Caniche Toy es una de las opciones más buscadas por quienes desean sumar a su vida un perro pequeño, alegre y afectuoso. Sin embargo, tras esa apariencia entrañable se esconden exigencias específicas de manejo y rasgos de temperamento que no siempre resultan sencillos de gestionar.

Tener mascotas implica una responsabilidad permanente que supera con creces la ternura inicial. Diversas variedades de raza, por muy pequeñas o populares que sean, demandan una atención mucho mayor de la que muchos imaginan.

Por este motivo, conocer a fondo sus verdaderas necesidades antes de tomar la decisión de adoptar es fundamental para garantizar una convivencia pacífica, y prevenir problemas de salud o conducta a medio y largo plazo.

Cuidado con el apego excesivo: los caniches toy pueden desarrollar ansiedad por separación si no se les enseña a estar solos. Foto: Magnific

Qué tener en cuenta al momento de adoptar un caniche toy

La médica veterinaria María Vetican, creadora de contenido en TikTok con más de 600.000 seguidores en su cuenta @mariavetican, ha hecho hincapié en la crianza y manejo de estos animales. La especialista advierte que es necesario tener cautela, ya que aunque se trata de un ejemplar sumamente cariñoso e inteligente, puede volverse posesivo si se le consciente en exceso.

Los veterinarios destacan que esta raza es muy fácil de adiestrar, activa y profundamente apegada a la familia. No obstante, esa gran devoción puede convertirse en un problema si no se le educa con firmeza desde temprana edad.

Costumbres como llevarlos continuamente en brazos, no acostumbrarles de forma progresiva a quedarse solos o ceder ante cada uno de sus requerimientos pueden desencadenar cuadros de ansiedad por separación o conductas posesivas difíciles de reconducir.

A pesar de su baja estatura, poseen un espíritu “todoterreno” y un alto nivel de energía que requiere paseos, juegos y estimulación mental regular. Asimismo, tienen la ventaja de ser considerados hipoalergénicos al casi no soltar pelo.

Sin embargo, la experta señala que en la práctica clínica se encuentran a menudo individuos con un carácter más fuerte de lo habitual, lo que exige perseverancia durante su adiestramiento.

Usar arnés y condroprotectores ayuda a cuidar sus articulaciones y tráquea. Foto: Magnific

Cuidados y necesidades: a qué se le de prestar atención para tener a tu caniche toy sano

Ofrecerle una calidad de vida óptima requiere mantener una rutina constante de cuidados específicos. El mantenimiento de su pelaje exige un cepillado diario o muy frecuente para evitar nudos, además de acudir a la peluquería canina cada mes o mes y medio para realizar el corte adecuado.

Igualmente, la higiene ocular y de oídos es primordial: resulta clave limpiar las legañas periódicamente y revisar las orejas para impedir que la acumulación de suciedad, pelos o espigas obstruya el canal auditivo.

Por otro lado, la salud bucodental requiere atención constante. Este tipo de perro es propenso a acumular sarro en exceso, sufrir infecciones periodontales y perder piezas dentales con el tiempo.

Para prevenir estos problemas, se recomienda cepillar sus dientes con frecuencia, ofrecer snacks funcionales de masticación y utilizar complementos naturales como aceite de coco o alga kelp en las encías.

Para proteger su estructura corporal, también se sugiere el uso de arnés en lugar de collar, el aporte de condroprotectores y evitar ayunos prolongados si el animal suele presentar episodios de vómitos.

Con educación firme y cuidados constantes, el Caniche Toy es un compañero equilibrado y leal.

Entre las afecciones y patologías de salud más comunes registradas para esta raza, se debe prestar especial atención a las siguientes:

Luxación de rótula

Problemas dentales : formación severa de sarro, infecciones y pérdida prematura de piezas.

Cardiopatías : especialmente la enfermedad valvular mitral.

Problemas oculares : tales como cataratas y atrofia progresiva de retina (APR).

Colapso traqueal : estrechamiento de la tráquea que ocasiona toses y dificultad para respirar.

Gastroenteritis: a causa de un sistema digestivo delicado.

Comprender sus necesidades reales y atenderlas con constancia permitirá que el Caniche Toy se conserve como un compañero leal, vital y equilibrado dentro del hogar.