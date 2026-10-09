Números de la suerte de hoy, viernes 9 de octubre de 2026

Números de la suerte. Foto: ChatGPT para Canal 26.

Este viernes 9 de octubre de 2026 llega con una energía del día vinculada al dinamismo y la transformación. Los números de la suerte, según la numerología, pueden funcionar como guía para los signos del zodíaco en una jornada ideal para tomar decisiones rápidas, aprovechar oportunidades y animarse a lo nuevo.

Para aplicarlos, una vez que los sepas, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 9 de octubre

Aries: 07 - 19 - 34 - 62 - 85

Tauro: 04 - 16 - 28 - 53 - 79

Géminis: 09 - 21 - 37 - 64 - 88

Cáncer: 02 - 14 - 33 - 56 - 91

Leo: 01 - 18 - 42 - 67 - 95

Virgo: 06 - 23 - 39 - 58 - 74

Libra: 11 - 25 - 46 - 70 - 83

Escorpio: 08 - 17 - 35 - 61 - 92

Sagitario: 03 - 29 - 44 - 68 - 87

Capricornio: 10 - 22 - 41 - 59 - 76

Acuario: 05 - 27 - 48 - 72 - 90

Piscis: 12 - 24 - 36 - 55 - 81

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros