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El clima en Santiago del Estero hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sureste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 34m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:47 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sureste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 11 - 21 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 16° 16° Sureste 12 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 13 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sureste 14 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sureste 13 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 12 - 32 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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