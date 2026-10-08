Dos expertos en limpieza lo tienen claro: “Para dejar el sofá como nuevo solo necesitas una taza de agua, un chorrito de vinagre blanco y una cucharada de detergente”

“Los almohadones que combinan suelen parecer algo agregado a último momento” Foto: Gemini

Al recibir invitados en casa, uno de los lugares donde buscamos agasajarlos es el sillón. Y cuando tiene manchas, esto se vuelve un enemigo y un limitante a la hora de invitar.

Sin embargo, especialistas tienen un truco sencillo y al alcance de todos para dejarlos como nuevo con agua, vinagre y detergente.

El truco infalible de los expertos: por qué solo necesitás agua, vinagre blanco y detergente para limpiar el sofá

Con tres elementos que seguro tenes en la cocina, podes dejar impecable tu lugar de relajación para disfrutar de una película o una serie.

La nueva tendencia en sillones. Foto: Pinterest.

El vinagre blanco funciona para neutralizar malos olores y a desprender parte de la suciedad superficial.

Al combinarlo con agua y una pequeña cantidad de detergente, es posible preparar una solución de limpieza casera muy fácil para aplicar con un paño de microfibra.

Paso a paso: cómo preparar la mezcla limpiadora con una taza de agua, un chorrito de vinagre blanco y una cucharada de detergente

Según especialistas, la mejor fórmula limpiadora consiste en mezclar una taza de agua con un chorrito de vinagre blanco y una cucharada de detergente.

Jabón, limpieza, hábito saludable, piel. Foto: Unsplash

Una vez integrados todos los ingredientes, debemos humedecer una toalla blanca en la mezcla y pasarla por toda la superficie del sillón, haciendo insistencia en las zonas donde haya manchas o más suciedad concentrada.

Prueba previa de seguridad: por qué conviene probar la mezcla en una zona no visible antes de limpiar todo el sofá

Mas allá de la seguridad de la preparación para dejar el sofá como nuevo, los especialistas recomiendan iniciar la limpieza por alguna zona no visible.

Esto tiene que ver con la humedad del trapo para utilizar o la reacción negativa en la primera impresión, por lo que nos limitará a seguir mejorando el sillón.