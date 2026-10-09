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El clima en Tierra del Fuego hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 11 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 17 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 14 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:38
Puesta del sol20:03
Horas de luz13h 25m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:38 y se pone a las 20:03, dando aproximadamente 13h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 55 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 6 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 10 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 11 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 12 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 11 - 32 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 12 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 11 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 10 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Norte 11 - 39 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 12 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 15 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 19 - 53 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Norte 19 - 54 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 18 - 54 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 17 - 51 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 16 - 48 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Norte 14 - 45 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 13 - 38 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 14 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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