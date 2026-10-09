Los interioristas coinciden: “Este es el error más común al colocar el sillón y puede hacer que el living se vea desordenado”. Foto: Foto: Freepik

A la hora de decorar el living, la atención suele centrarse en el sillón, la mesa ratona, la alfombra o los colores. Sin embargo, un aspecto fundamental muchas veces pasa desapercibido: la forma en que se distribuyen los muebles dentro del espacio.

Uno de los errores más frecuentes es pegar el sillón contra la pared sin analizar las dimensiones del ambiente, las zonas de circulación y la relación con el resto del mobiliario. Esta costumbre, que parece lógica sobre todo en livings pequeños, puede generar una sensación de desorden o de espacio mal aprovechado.

Por qué no conviene pegar el sillón a la pared

En ambientes chicos, la tentación de arrimar todos los muebles a los bordes para ganar metros libres es grande. Pero esta estrategia no siempre da buenos resultados.

Cuando el sillón queda completamente pegado a la pared y el resto de los muebles se distribuye sin considerar las proporciones, el living puede perder armonía y resultar incómodo. Separar el sillón unos centímetros de la pared —no hace falta mucho más— ayuda a mejorar la circulación y a evitar que todo el mobiliario quede amontonado.

Lo ideal es distribuir bien cada mueble. Foto: Gemini

La clave está en encontrar un equilibrio: no se trata de dejar un gran espacio vacío detrás del sillón, sino de permitir que el ambiente respire y que los recorridos sean cómodos.

La importancia de la circulación y la relación entre los muebles

Antes de decidir dónde ubicar el sillón, conviene observar cómo se entra y se sale del living y cuáles son los caminos habituales dentro de la habitación. Un sillón mal ubicado puede convertirse en un obstáculo permanente.

La distribución ideal permite caminar cómodamente entre la puerta, otros ambientes y las distintas zonas del living. También es importante que la mesa ratona no quede demasiado cerca del sillón ni bloquee los recorridos principales.

Otro error común es elegir primero el lugar del sillón y después intentar acomodar el resto. Lo más recomendable es pensar la composición como un conjunto: sillón, butacas, mesa ratona, alfombra y mueble de TV deben formar parte de una misma escena, con espacio suficiente para circular alrededor de la zona de estar.

El rol de la alfombra y la flexibilidad en la disposición

La alfombra puede ser una aliada clave para conectar visualmente los distintos elementos del living. Una opción habitual es colocarla de modo que al menos las patas delanteras del sillón queden sobre ella, lo que ayuda a integrar el conjunto.

En ambientes grandes, una alfombra de mayor tamaño puede contener buena parte de los muebles y funcionar como un “marco” visual de la zona de conversación.

Por último, no es necesario que todos los muebles estén perfectamente alineados ni pegados a las paredes. Una composición más natural, con algunos elementos ligeramente desplazados, suele resultar más cómoda y atractiva. En espacios amplios, dejar todos los muebles contra los bordes puede generar un vacío incómodo en el centro.