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Julio, sacerdote, sobre los sueldos en la Iglesia: “Si trabajás en una parroquia una parte de lo que recibe va para tu sustento personal”

Julio detalló que existen dos modalidades: los que trabajan en parroquias reciben parte de los recursos para su sustento, mientras que los de comunidades religiosas dependen de un fondo común.

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Julio, sacerdote, sobre los sueldos en la Iglesia: “Si trabajás en una parroquia una parte de lo que recibe va para tu sustento personal”
Julio, sacerdote, sobre los sueldos en la Iglesia: “Si trabajás en una parroquia una parte de lo que recibe va para tu sustento personal” Foto: Gemini
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La pregunta sobre cuánto cobra un sacerdote y de dónde proviene ese dinero genera curiosidad en muchos. En una entrevista en el canal de YouTube “¿Qué le preguntarías a...?”, Julio, sacerdote, respondió cómo se organiza el sustento económico y la rutina diaria de quienes forman parte de la Iglesia.

Julio explicó que existen dos tipos de curas según su lugar de trabajo y pertenencia. Por un lado, están los que se desempeñan en parroquias, donde la Iglesia divide el mundo en territorios llamados diócesis, cada una bajo la responsabilidad de un obispo. En ese esquema, el sacerdote vive en la parroquia y recibe una parte de los recursos que genera la institución para cubrir sus necesidades personales.

Cómo funciona el sustento económico en comunidades religiosas

El sacerdote aclaró que hay otro grupo de curas que pertenecen a comunidades o congregaciones como los salesianos, jesuitas o franciscanos. En estos casos, el sostenimiento económico no depende de una parroquia, sino de la organización religiosa a la que pertenecen.

Julio describió este sistema como una bolsa común: la comunidad reúne los recursos y provee lo necesario para sus integrantes. Así, el sustento de cada sacerdote está cubierto por el grupo, sin relación directa con una parroquia específica.

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Las tareas cotidianas de un sacerdote

Más allá de la cuestión económica, Julio detalló que la actividad de un cura no se limita a celebrar misas. Su jornada incluye sacramentos, visitas a enfermos, catequesis, charlas y acompañamiento a personas que buscan consejo o ayuda.

Según el sacerdote, la rutina diaria está marcada por dos grandes momentos: los rituales grupales como la misa, comuniones y confesiones, y las instancias de asistencia individual, donde se brinda apoyo y orientación a quienes lo necesitan.

No existe un único modelo de sustento para todos los curas

Julio remarcó que la modalidad de sostenimiento varía según el tipo de sacerdote y la comunidad a la que pertenece. Mientras algunos reciben recursos de la parroquia, otros dependen de un fondo común de su congregación. En todos los casos, la tarea central está vinculada al acompañamiento y la asistencia a las personas.

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