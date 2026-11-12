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Navidad minimalista: dónde ubicar el árbol en un monoambiente y aprovechar cada espacio

Opciones para armar el árbol de Navidad incluso en departamentos de un solo ambiente. La recomendación clave es usar tonos neutros y cálidos.

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Árbol de Navidad en un monoambiente
Cómo armar un Árbol de Navidad en un monoambiente. Foto: Imagen creada con IA
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Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya empiezan a pensar cómo decorar sus casas. Sin embargo, aquellos que viven en un monoambiente y prefirieren un estilo minimalista se preguntan si vale la pena o no armar el famoso árbol navideño. Pero la buena noticia es que no es imposible.

Lo primero será analizar correctamente el espacio disponible. Los decoradores expertos sostienen que es importante encontrar un equilibrio entre los elementos que se van a utilizar con los ambientes disponibles.

La recomendación clave para armar el árbol de Navidad en un monoambiente

Existe un truco muy sencillo para armar el árbol de Navidad y evitar que el espacio parezca pequeño. Los especialistas recomiendan, en este sentido, mantener despejado los alrededores del arbolito. Es decir que si en el espacio elegido ya hay muebles u objetos decorativos, habrá que sumar solo este elemento sin mesada ni ninguna otra pieza.

Cómo armar un Árbol de Navidad en un monoambiente.
Los decoradores recomiendan que los tonos del árbol sean cálidos. Foto: Imagen creada con IA

En tanto, la mejor medida para un árbol navideño dispuesto en un monoambiente es de 120 y 150 centímetros y, además, debe tener:

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  • Silueta angosta: estos árboles son especialmente sugeridos ya que se pueden colocar junto a un sillón o en una esquina. Por supuesto, ocupan muy poco espacio.
  • Luces cálidas y adornos con dos tonos.

Por otro lado, los decoradores también recomiendan un árbol para la mesada: es ideal para agregar sobre una mesa auxiliar, cómoda o estantería.

Asimismo, una alternativa a la que no muchos se animan es la del árbol en la pared. Se trata de una excelente opción que permite decorar sin ocupar superficie en el suelo. En este mismo sentido, también está el árbol de media profundidad, es decir, aquel que se apoya contra la pared y genera el efecto de un árbol tradicional.

Cuáles son los lugares indicados para armar el árbol en un monoambiente

De nuevo, lo más importante es aprovechar el espacio disponible y escoger en lo posible alguno de estos lugares:

  • Cerca de una ventana para que le de un toque más natural.
  • Junto a un sillón con el objetivo de que no obstaculice el paso.
  • Al lado de la mesada en la que se encuentra la televisión.
  • En un sitio donde esté ubicada la biblioteca o un espacio decorativo.
Cómo armar un Árbol de Navidad en un monoambiente.
Una buena opción para un monoambiente es el árbol de Navidad para la mesada. Foto: Imagen creada con IA

A la hora de armar el árbol de Navidad en ambientes tan pequeños también influyen los colores y los tonos que se utilizan. La sugerencia es que se usen colores neutros y que se evite la colocación de adornos en exceso.

Sin dudas, las mejores combinaciones son: blanco y dorado para darle un toque elegante, luminoso y delicado; verde y marrón, que le imprime una sensación de naturalidad y calidez; rojo y bordó, la opción tradicional que nunca falla; y plateado y blanco, para aquellos que prefieren armar un arbolito moderno y vanguardista.

Las luces pueden ser blancas o cálidas y se recomienda no utilizar las coloridas porque le quitan profundidad al ambiente. Como toque final, los decoradores también invitan a colocar algunos detalles debajo del árbol para crear un ambiente festivo.

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