Juan Freire, educador canino, sobre el husky siberiano: “Es muy independiente, escapista, testarudo y con un alto nivel de energía” Foto: Gemini

El husky siberiano es una de las razas más llamativas por sus ojos claros, su parecido con el lobo y su resistencia física. Sin embargo, detrás de esa imagen impactante, hay un perro con características particulares que pueden convertir la convivencia en un desafío, sobre todo para quienes no tienen experiencia.

El educador canino Juan Freire alertó sobre las dificultades de educar a un husky. En redes sociales, Freire lo describió como un animal “muy independiente, escapista, testarudo y con un alto nivel de energía”. Además, destacó su fuerte instinto de manada y de caza, dos aspectos que influyen en su comportamiento diario.

Por qué el husky siberiano puede ser difícil de educar

Una de las principales características del husky es su independencia. A diferencia de otras razas que suelen responder rápidamente a las indicaciones de sus tutores, el husky requiere más tiempo y constancia para incorporar órdenes.

Freire advirtió que “no es fácil de educar” y que esto puede generar frustración en quienes esperan tener un perro obediente desde el primer día. Por eso, antes de elegir esta raza, es clave conocer sus necesidades y entender que el aprendizaje demanda paciencia y continuidad.

El instinto de caza también puede complicar los paseos y la convivencia con otros animales. Por ese motivo, es importante trabajar el llamado desde cachorro y tomar precauciones para evitar que salga corriendo detrás de un estímulo.

Husky Siberiano. Foto: Unsplash.

Necesita actividad diaria y estimulación mental

El husky siberiano fue criado como perro de trabajo y tiro de trineos, lo que explica su gran resistencia física. No alcanza con sacarlo a caminar unos minutos: necesita ejercicio, juegos y actividades que estimulen su mente.

La organización británica PDSA recomienda al menos dos horas de ejercicio diario, distribuidas a lo largo del día. Además, advierte que esta raza requiere tutores con tiempo y experiencia para acompañar sus demandas físicas y de entrenamiento.

El American Kennel Club (AKC) coincide en que los huskies necesitan actividad y estimulación mental. También destaca que son perros curiosos y con tendencia a escaparse o cavar, por lo que recomienda prestar atención a la seguridad de los espacios exteriores.

La tendencia a escaparse y la importancia del entrenamiento

La tendencia a escaparse es otro rasgo que mencionó Freire. Su energía, curiosidad y ganas de correr pueden llevarlo a intentar salir de un jardín o alejarse durante un paseo si encuentra una oportunidad.

Por eso, no conviene dejarlo suelto en lugares sin cerramiento seguro ni confiar únicamente en que responderá al llamado. La PDSA aconseja contar con un jardín bien protegido y trabajar el entrenamiento de manera constante, usando métodos basados en recompensas.

Esto no significa que todos los huskies tengan problemas de conducta ni que sean imposibles de educar. El comportamiento depende de cada ejemplar, su socialización, el entorno y el trabajo que realice su familia.

Antes de incorporar uno a casa, la recomendación es evaluar si se dispone del tiempo y la energía necesarios para acompañarlo. El husky puede ser un gran compañero, pero necesita una familia que comprenda su carácter independiente y esté preparada para ofrecerle actividad, compañía y educación diaria.