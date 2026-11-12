Finalizó la misión comercial bonaerense en China: ocho empresas participaron de una de las principales ferias internacionales

Finalizó la misión comercial bonaerense en China. Foto: Captura

La provincia de Buenos Aires finalizó su misión comercial en China, donde ocho empresas bonaerenses participaron de la novena edición de la China International Import Expo (CIIE), realizada en Shanghái entre el 5 y el 10 de noviembre.

La iniciativa tuvo como objetivo promover las exportaciones, abrir nuevos mercados para la producción provincial y fortalecer los vínculos comerciales con compañías del país asiático.

Qué empresas bonaerenses participaron de la feria internacional en China

La delegación reunió a firmas de distintos sectores productivos, entre ellos alimentos, metalurgia, biotecnología e insumos industriales. Las compañías dispusieron de espacios individuales dentro del pabellón argentino para exhibir sus productos y mantener reuniones con potenciales compradores.

La participación se desarrolló a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Gobierno bonaerense, que acompañó a los empresarios con asistencia institucional, traductores y organización de encuentros comerciales.

Finalizó la misión comercial de la provincia de Buenos Aires en China.

Entre las firmas participantes estuvieron AGLH (Las Quinas), dedicada a la miel y sus derivados; Agrupación de Colaboración San Antonio (ACSA-RGS), vinculada a grasas y aceites; Atlantis Foods Argentina, especializada en pescado congelado; y Argensan, con productos agrícolas como maíz, maní y semillas.

También participaron Grupo Peñaflor, del sector vitivinícola; Lipotech, dedicada a insumos para las industrias alimenticia y farmacéutica; Orulí, vinculada al sector de harinas; y Telmec, fabricante de bombas de alta precisión.

Antes del inicio de la exposición, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, había explicado que algunas de las empresas ya contaban con experiencia exportadora, mientras que otras buscaban acceder a nuevos destinos comerciales.

La agenda bonaerense en China: visitas a Chery, Huawei y Edgelight

Además de la exposición internacional, la misión incluyó visitas a importantes compañías chinas, como Chery, Huawei y Edgelight, con actividades vinculadas a diferentes sectores tecnológicos e industriales.

La agenda contempló la visita a Edge Light Industry, especializada en soluciones de iluminación LED y sistemas de señalización inteligente, además de un recorrido por instalaciones de la automotriz Chery y el centro de innovación de Huawei.

Finalizó la misión comercial bonaerense en China. Foto: Captura

También se había previsto un acercamiento a Envision Energy, compañía del sector de las energías renovables con presencia en proyectos eólicos de la provincia de Buenos Aires.

En representación del Gobierno provincial participaron Ariel Aguilar y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, quienes acompañaron a los empresarios durante la misión comercial.

La presencia bonaerense formó parte de una exposición que reunió a miles de empresas internacionales. En esta edición, la participación argentina incluyó productos como vinos, carnes, pescados, cereales y suplementos alimenticios.

Con el cierre de la misión, la Provincia completó una agenda orientada a facilitar contactos comerciales para sus empresas y explorar oportunidades de inversión en sectores como la industria, la tecnología y la energía.