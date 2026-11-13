Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial: “Hay más trabajo que nunca”

Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei defendió este jueves 12 de noviembre el avance tecnológico y aseguró que “hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, durante su discurso en la Gala Endeavor Argentina 2026.

Ante empresarios y emprendedores, el mandatario sostuvo que la innovación permite aumentar la productividad, generar nuevas oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida. Además, presentó a la inteligencia artificial como una oportunidad para atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico del país.

Milei defendió el avance tecnológico: “Es falso que destruye trabajo”

Durante su exposición, Milei cuestionó las posturas que advierten sobre una posible pérdida masiva de empleos como consecuencia de la automatización y los avances tecnológicos.

Para fundamentar su posición, recordó el movimiento de los luditas, trabajadores que durante la Revolución Industrial destruían máquinas textiles por temor a perder sus fuentes laborales.

El mandatario planteó que, si cada innovación hubiera eliminado puestos de trabajo sin generar nuevas ocupaciones, el desempleo mundial sería considerablemente mayor.

“Ustedes miran la realidad y hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, afirmó.

En esa línea, recurrió al concepto de destrucción creativa del economista Joseph Schumpeter para explicar cómo las transformaciones productivas reemplazan determinadas actividades y permiten el surgimiento de otras.

“Cada avance tecnológico hace desaparecer una tarea, pero también hace nacer cien que nadie imaginaba”, sostuvo al desarrollar su argumento.

Su planteo se centró en que el aumento de la productividad permite fabricar más bienes, reducir costos y ampliar el acceso a productos que anteriormente estaban reservados para sectores con mayor poder adquisitivo.

Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial. Foto: Presidencia

Inteligencia artificial y empleo: los sectores que podrían beneficiarse de la innovación

Milei dedicó una parte importante de su discurso al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y sus posibles consecuencias sobre distintas actividades económicas.

Según explicó, esta tecnología puede impulsar el crecimiento mediante dos mecanismos: la construcción de infraestructura y el incremento de la productividad.

En el primer caso, destacó que el desarrollo de centros de datos requiere inversiones en generación eléctrica, sistemas de refrigeración, transporte, acero, cobre y otros materiales.

También mencionó las oportunidades para ingenieros, electricistas, soldadores y trabajadores vinculados con la construcción y los servicios industriales. “Alrededor de cada nuevo invento nació una industria y alrededor de esta industria, otra”, expresó.

Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial Foto: REUTERS

Respecto de la productividad, señaló que la inteligencia artificial podría mejorar el funcionamiento de actividades estratégicas para la Argentina, como el agro, la minería, la salud y la educación.

Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de administrar cultivos con mayor precisión, identificar yacimientos minerales, acelerar diagnósticos médicos y desarrollar herramientas educativas adaptadas a las necesidades de cada estudiante.

El mandatario consideró que los empresarios desempeñarán un papel central en ese proceso porque deberán identificar oportunidades y decidir cómo incorporar las nuevas herramientas a sus negocios.

El potencial de Argentina para desarrollar inteligencia artificial y atraer inversiones

En el tramo final de su exposición, Milei aseguró que Argentina cuenta con recursos naturales y capacidades humanas para convertirse en un protagonista del desarrollo de inteligencia artificial.

El presidente identificó cuatro ventajas principales: la disponibilidad de energía en Vaca Muerta, las posibilidades de generación nuclear, las reservas de minerales como cobre, litio y uranio, y las bajas temperaturas del sur argentino, que podrían favorecer la refrigeración de centros de datos.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

También destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla beneficios y estabilidad normativa para determinados proyectos de gran escala.

Según las cifras mencionadas durante el discurso, el programa acumula iniciativas por más de 210.000 millones de dólares, de las cuales aproximadamente 76.000 millones corresponden a proyectos aprobados.

Milei vinculó esas iniciativas con la estrategia oficial de desregulación y apertura económica, y afirmó que el Gobierno busca ampliar los mercados disponibles para las empresas argentinas.

También sostuvo que la meta es alcanzar, hacia 2031, mercados que representen al 90% de la población mundial, frente al 30% que, según sus cifras, ya estaría al alcance de los exportadores nacionales.

“Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos; el de ustedes es el que mejor saben hacer: ver lo que otros no ven, jugarse y construir”, expresó ante los emprendedores.

El mandatario cerró su intervención con un mensaje sobre el futuro tecnológico del país y ratificó su intención de promover inversiones privadas en inteligencia artificial, infraestructura energética y nuevas actividades productivas.