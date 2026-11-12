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Escándalo en Colombia: una mujer acusó al expresidente Gustavo Petro de entregar contratos estatales a cambio de sexo

La denunciante aseguró que mantuvo una relación con el exmandatario y que otras mujeres también habrían recibido beneficios. Petro rechazó las acusaciones y la Justicia investiga los contratos.

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Escándalo en Colombia con el expresidente Gustavo Petro.
Escándalo en Colombia con el expresidente Gustavo Petro. Foto: REUTERS
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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó involucrado en una polémica después de que Deicy Jiménez asegurara públicamente que obtuvo contratos con organismos del Estado tras mantener una relación íntima con él.

La mujer también denunció la existencia de una presunta red de beneficiarias, mientras distintas instancias judiciales comenzaron a investigar los hechos.

La denuncia contra Gustavo Petro y los supuestos contratos a cambio de sexo

Según informó BBC News Mundo, el caso comenzó el 25 de octubre, cuando Jiménez concedió una entrevista a la periodista Vicky Dávila, de Revista Semana. Allí afirmó que conoció a Petro mediante una plataforma de modelaje webcam y que posteriormente iniciaron una relación sentimental.

La mujer sostuvo que existía un grupo de “entre 30 y 40 mujeres” que habrían recibido contratos o puestos estatales a cambio de acompañar al exmandatario en encuentros sexuales.

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Gustavo Petro. Foto: REUTERS.
Escándalo en Colombia con el expresidente Gustavo Petro.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen testimonios de otras mujeres ni pruebas que acrediten la existencia de esa presunta red.

Las declaraciones se sumaron a las acusaciones del actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, quien habló de 48 mujeres supuestamente vinculadas con contrataciones durante la gestión de Petro.

Los contratos registrados y los videos que difundió la denunciante

De acuerdo con los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), Jiménez firmó 10 contratos con tres entidades estatales entre 2021 y 2026, por un total de 126.544.432 pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a 38.000 dólares.

Los organismos involucrados fueron el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

El primer contrato registrado corresponde al 29 de julio de 2021, aunque Jiménez aseguró que había comenzado a trabajar en el Senado en 2019.

La denunciante también difundió un video que, según afirmó, demostraría su vínculo sentimental con Petro. Otra grabación muestra una presunta videollamada entre ambos.

No obstante, BBC News Mundo aclaró que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de los videos ni de los mensajes difundidos en redes sociales. La existencia de contratos estatales tampoco demuestra, por sí sola, que fueran otorgados a cambio de relaciones sexuales.

La respuesta de Gustavo Petro: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”

El expresidente rechazó categóricamente las acusaciones y defendió su intimidad.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, expresó mediante un comunicado publicado en X. Petro reconoció su vínculo con Jiménez, pero aseguró que nunca se encontró con ella mientras ejercía la Presidencia.

Además, denunció una presunta operación política impulsada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella para perjudicarlo. Su abogado presentó una denuncia contra Carlos Ríos por un supuesto intento de fabricar testimonios.

Qué investiga la Justicia colombiana

El caso ya generó actuaciones en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría.

Jiménez entregó su teléfono celular a la Fiscalía para una inspección forense, mientras un magistrado de la Corte Suprema ordenó revisar sus contratos con el Senado.

También se presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusaciones por posible “indignidad por mala conducta”.

Las investigaciones buscan determinar si existieron irregularidades en las contrataciones estatales, más allá de la relación personal reconocida por el exmandatario.

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