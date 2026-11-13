Pasó de ser una fecha vinculada con una tragedia de 1307 a convertirse en una superstición mundial: por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte más de 700 años después

Viernes 13: el origen de una superstición que atraviesa siglos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada vez que el calendario marca un viernes 13, reaparece una de las supersticiones más conocidas del mundo. Para algunas personas representa una jornada de mala suerte, mientras que otras prefieren evitar viajes, decisiones importantes o determinadas actividades. Sin embargo, detrás de esta creencia existe una historia que combina religión, acontecimientos medievales, tradiciones populares y hasta una novela publicada a comienzos del siglo XX.

Este viernes 13 de noviembre de 2026, la fecha vuelve a despertar curiosidad por un episodio ocurrido hace más de siete siglos. El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó detener a numerosos integrantes de la Orden del Temple, una poderosa organización religiosa y militar. Aunque este acontecimiento suele presentarse como el origen de la superstición, los historiadores advierten que no existen pruebas de que aquella persecución haya creado la creencia popular.

El viernes 13 de octubre de 1307: la persecución de los caballeros templarios

A comienzos del siglo XIV, los caballeros templarios constituían una de las órdenes militares más influyentes de Europa. Fundada durante el siglo XII, la organización había adquirido propiedades, recursos económicos y una importante presencia política gracias a su participación en las Cruzadas y a sus actividades financieras.

La historia medieval detrás de la mala suerte del viernes 13 Foto: Mundial Medios

El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV dispuso una operación contra sus integrantes en Francia. Numerosos templarios fueron arrestados y acusados de delitos religiosos, mientras la monarquía avanzaba sobre los bienes de la orden. Entre los detenidos se encontraba Jacques de Molay, su último gran maestre, quien terminó ejecutado en París en 1314.

Con el paso de los siglos, aquel episodio comenzó a relacionarse con la supuesta mala suerte del viernes 13. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos señala que la conexión entre la persecución templaria y la superstición parece ser una interpretación moderna, sin testimonios medievales que permitan establecer una relación directa.

Por qué el número 13 comenzó a relacionarse con la mala suerte

Mucho antes de que el viernes 13 adquiriera popularidad, el número 13 ya despertaba desconfianza en distintas tradiciones occidentales. Una de las explicaciones más difundidas proviene del cristianismo: durante la Última Cena estuvieron presentes Jesús y sus doce apóstoles, es decir, trece personas, antes de la traición de Judas.

El viernes también adquirió connotaciones negativas por su relación con la crucifixión de Jesús, según la tradición cristiana. La combinación de ambas asociaciones contribuyó a reforzar la idea de una fecha desafortunada, aunque no existe una explicación histórica única y definitiva sobre cuándo surgió esta interpretación.

Viernes 13. Fuente: Unsplash

Otra teoría popular menciona la mitología nórdica y un banquete interrumpido por Loki, relacionado con la muerte del dios Balder. No obstante, los especialistas advierten que las versiones modernas de esta historia no permiten demostrar el origen de la superstición, por lo que debe considerarse una interpretación folklórica y no un hecho comprobado.

De las primeras referencias de 1834 a una novela publicada en 1907

Las investigaciones históricas encontraron referencias escritas que permiten rastrear la superstición durante el siglo XIX. Según un estudio difundido por la Biblioteca del Congreso estadounidense, dos obras francesas publicadas en 1834 ya relacionaban el viernes y el número 13 con acontecimientos desafortunados.

Décadas después, en 1907, el escritor estadounidense Thomas William Lawson publicó la novela Friday, the Thirteenth. La historia narraba cómo un operador financiero aprovechaba el temor asociado con esa fecha para provocar movimientos en la Bolsa de Nueva York. El libro contribuyó a difundir la superstición, aunque no fue su verdadero punto de partida, porque la creencia ya circulaba anteriormente.

La película Viernes 13 se convirtió en un clásico

La popularidad del viernes 13 creció todavía más durante el siglo XX. En 1980 se estrenó la película de terror Friday the 13th, que terminó convirtiéndose en una franquicia cinematográfica y reforzó la asociación de esa fecha con el miedo en la cultura popular.

Viernes 13 o martes 13: por qué en Argentina se teme a otro día

Aunque el viernes 13 tiene una fuerte presencia en Estados Unidos y otros países, en Argentina, España y buena parte de América Latina la superstición tradicional está vinculada con el martes 13. Una de las interpretaciones relaciona ese día con Marte, el dios romano de la guerra, asociado con los conflictos y la violencia.

De esta tradición surgió el conocido refrán popular que aconseja evitar casamientos y viajes durante un martes 13. En Italia, en cambio, existe una superstición especialmente vinculada con el viernes 17, lo que demuestra que las fechas consideradas desafortunadas cambian según las costumbres culturales.

En 2026 hay tres viernes 13: febrero, marzo y noviembre. Sin embargo, no existen evidencias científicas que demuestren que estas jornadas sean más peligrosas que cualquier otra. Más de 700 años después de la persecución templaria, la fecha continúa despertando curiosidad, aunque su mala fama pertenece al terreno de las creencias y no al de los hechos comprobados.