El lugar ideal para los amantes de la adrenalina. Foto Instagram.

Con solo pensar en los paisajes de ensueño que hay en el Sur ya nos dan ganas de armar las valijas y tomarnos unas vacaciones a este lugar soñado. Si te dicen que en esos paisajes podrías apreciarlos de otra forma completamente distinta, como si estuvieras volando, pero quieto a la vez, ¿no se te llena el cuerpo de adrenalina?

Para los amantes de estas sensaciones extremas, hay un nuevo lugar de hospedaje en el sur de Argentina, donde las vistas panorámicas y la belleza del territorio son protagonistas.

Ovo Patagonia. Foto Instagram.

Ovo Patagonia, un nuevo lugar de hospedaje en el sur. Foto Instagram.

Se trata de Ovo Patagonia, un complejo de cuatro cápsulas adosadas a una pared de piedra a 270 metros de altura que están pensadas para dos personas. Desde aquí se puede ver el imponente Fitz Roy, una montaña que se encuentra entre Argentina y Chile, en el Parque Nacional Los Glaciares.

¿Cómo llegar a Ovo Patagonia?

Para acceder a las cápsulas hay que llegar hasta Estancia Bonanza (a 12 kilómetros de El Chaltén), desarrollo turístico creado por el mismo empresario detrás de Ovo Patagonia, Federico Echevarría. Una vez allí, hay que caminar por un sendero durante una hora para llegar a la cima del cerro donde se encuentran las cápsulas, para luego acceder pasando escalones y plataformas.

Una opción de hospedaje nunca antes vista. Lo que buscaron era crear cápsulas en la altura de máxima seguridad que cautivaran a los más aventureros y para ello usaron la tecnología, la imaginación y un diseño simple a su favor.

Ovo Patagonia. Foto Instagram.

Una opción de hospedaje nunca antes vista. Foto Instagram.

El proyecto comenzó en 2021 sin teléfonos, internet, ni electricidad. Pero con la ayuda de los especialistas, los materiales cruzaron por un río que solo se podía atravesar si el cauce estaba bajo. Crearon un elevador de 250 metros con una torre arriba, otra abajo y un cable de acero que las unía, permitiendo subir todos los materiales y las cápsulas.

Ovo Patagonia, una experiencia única con vista al Fitz Roy

Una vez que se llega a la Estancia Bonanza, deben dejar sus cosas y solamente quedarse con una mochila liviana para comenzar la caminata de una hora. Una vez que llegan al destino, el personal les coloca elementos de seguridad para ingresar a las cápsulas.

Cada habitación está organizada de forma vertical. Arriba está la cama, en el medio un baño y un living y debajo un lugar con vista al vacío para disfrutar al máximo las vistas de primer nivel a la cordillera de Los Andes, perfectas para contemplar amaneceres y atardeceres. Cabe resaltar que el lugar es reducido.

Ovo Patagonia. Foto Instagram.

Nada mejor que disfrutar de unos mates al atardecer. Foto Instagram.

Por la noche, la luna y las estrellas se roban el protagonismo e iluminan a la cordillera, un recuerdo que ninguno de los huéspedes olvidará en su vida. Además, se puede disfrutar de la biodiversidad y encontrar cóndores, pumas y huemules.

Así que si te gusta la adrenalina y los paisajes imponentes, este lugar es ideal para vos. Nada mejor que tomarse unos mates al atardecer o un vino al anochecer y tener las mejores vistas del mundo enfrente tuyo. Momentos que quedarían grabados en tu memoria para siempre.