Un viaje a la historia: el pueblo escondido a 200 kilómetros de CABA con una arquitectura tan única como antigua

Una escapada de fin de semana cada cierto tiempo es la excusa perfecta para conocer los distintos pueblos escondidos en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El pueblo escondido a 200 kilómetros de CABA. Foto: Instagram @pueblosaires

Desconectarse por un rato de la rutina es una de las actividades más placenteras para cualquiera que desee o necesite relajarse un poco, por lo cual las escapadas de fin de semana se convierten en una excelente opción para alejarse de la gran ciudad y disfrutar de un ambiente mucho más tranquilo para volver con más energía a la cotidianidad.

Para ello solo habrá que viajar menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hasta llegar a Ernestina, un pueblo tan escondido como bello. Situado en el interior de la provincia de Buenos Aires, invita a los visitantes a conocer su historia y arquitectura, capaz de enamorar a cualquiera que desee recorrerlo.

Ernestina, Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosaires

Este antiguo pueblo fue fundado en 1896, para años más tardes disfrutar de su época dorada con el auge del tren, tiempo en el cual llegó a albergar unos 1.800 habitantes y una amplia variedad de servicios, entre ellos el teatro, la sastrería, hotel, un club deportivo, y otros comercios más, que se vieron afectados por el declive del transporte ferroviario que, lentamente, llevó a este pueblo al olvido.

Años más tardes, Ernestina volvió a aparecer en la escena turística como una opción atractiva para los viajeros, con sus edificios históricos bien conservados, una fuente que se roba todas las miradas y los típicos barrios de las grandes ciudades, pero con un toque señorial, que la vuelve uno de los destinos de más interés para los viajeros.

Ernestina, Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosaires

¿Cómo llegar a Ernestina?

Para llegar a este pueblo escondido en el partido de 25 de Mayo, a unos 177 kilómetros de CABA, se debe tomar la autopista Ezeiza-Cañuelas hasta tomar la ruta 205, que llevará hasta el empalme con la ruta provincial 30. Al llegar al paraje Forastieri, se debe tomar el camino de tierra a la derecha por unos 8 kilómetros. En cambio, si el día está lluvioso, se recomienda continuar 10 kilómetros más hasta llegar a la Ruta Provincial 40 y doblar a la derecha.

Este pueblo es ideal para toda la familia, pero es aún más especial para los amantes de la historia y la arquitectura que pueden recorrer la avenida San Martín, un bulevar de dos cuadras con aspecto señorial, con una fuente central y palmeras centenarias. También podrán visitar el Teatro Argentino, un edificio emblemático del lugar, sin mencionar la iglesia neogótica, inaugurada en 1912.

Ernestina, Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosaires

Otra de las atracciones para visitar son Enrique Keen, que cuenta con enormes patios y arcadas de ingreso, como también la historia del “asfalto real”, los cuales contemplan los restos del pavimento colocado durante la supuesta visita del Príncipe de Gales en 1925, que dio origen a esta obra. Todos estos lugares, junto con la antigua estación de tren, son ideales para sacar fotografías y crear bellos recuerdos.