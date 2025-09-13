Arrancó la Fiesta del Salame Quintero 2025: qué productos se venden y cuáles son los precios del imperdible evento gastronómico

Con esta edición número 50, la celebración que se realiza en Mercedes se consolida como un lugar lleno de alegría, buena comida y productos imperdibles para los amantes de la gastronomía y la tradición.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Si hay algo que nos encanta a los argentinos, es disfrutar de la buena gastronomía, y la Fiesta del Salame Quintero 2025 ofrece eso y mucho más. La esperada celebración comenzó en Mercedes con su edición número 50, sorprendiendo a todos con productos deliciosos.

La inauguración fue el viernes, con entrada gratuita y buena concurrencia de público. Se espera que el sábado y domingo sean los días de mayor afluencia, con turistas y amantes de la gastronomía llegando de distintos lugares para disfrutar del evento.

Como todos los años, la Fiesta del Salame Quintero se realiza en el Parque Independencia, a orillas del Río Luján: es un predio municipal con una gran capacidad y en el que se distribuyeron distintos sectores para el evento.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Hay una carpa principal cubierta que es donde se alojan los stands de los productores locales de salame quintero y, además, hay sectores gastronómicos con food trucks que venden todo tipo de comidas, cerveza artesanal y gin, entre otras bebidas.

También hay un sector de fuegos donde se puede conseguir sándwich de chorizo, carne, cerdo y papas fritas. Complementa la oferta stands donde se pueden comprar mates, parrillas, braseros, cuchillos, alfajores y cosas dulces y un parque especial de juegos para los más chicos con castillos inflables y demás atracciones.

Los precios de la 50° Fiesta del Salame Quintero

Las entradas para la 50° Fiesta del Salame Quintero tienen los siguientes precios:

Sábado 13 de septiembre: $5.000

Domingo 14 de septiembre: $5.000

Combo sábado y domingo: $8.000

En lo que respecta a los productores locales, están comercializando el kilo de salame quintero entre los $37.000 y los $48.000. Para tener como un valor de referencia, en un kilo pueden llegar a entrar entre 3 y 4 salames.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

También hay promociones: muchos stands ofrecen 2 salames y un queso de campo (horma chica) a precios que oscilan entre los 25 y 30 mil pesos.

También se puede conseguir picadas que incluyen salame quintero, jamón crudo, lomito, morcilla y queso entre 15 y 17 mil pesos (chicas) y 28 y 30 mil pesos (grandes).

Los precios del sector fuegos dónde está ubicada la parrilla son los siguientes:

Cono de papas fritas: $5.000

Choripán: $6.000

Sándwich de cerdo: $8.000

Sándwich de carne: $10.000

También se puede conseguir cerveza tirada en distintos stands a un precio de $5.000 y hay opciones para tomar vino tinto y gin tonic.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Además, en la feria se pueden encontrar otros productos destacados: mates de madera, entre $15.000 y $30.000; mates de calabaza, de $20.000 a $45.000; mates boutique con detalles de alfarería, entre $45.000 y $60.000; y parrillas y braseros, con precios que oscilan entre $40.000 y $60.000.

Con esta edición número 50, la Fiesta del Salame Quintero se consolida como un evento lleno de alegría, buena comida y productos imperdibles para los amantes de la gastronomía y la tradición.