Último día de la Fiesta Nacional del Salame Quintero: cómo sacar entradas y cuál es la mejor forma de llegar desde CABA

La edición 2025 de la fiesta regional culmina este domingo en el Parque Municipal Independencia. Habrá espectáculos de danza, presentaciones folclóricas y un gran cierre musical de la mano de Teresa Parodi y La Nueva Luna del Chino. Todo lo que tenés que saber para llegar más que preparado.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

Este domingo 14 de septiembre se celebra el cierre de la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes, una tradición que desde hace casi medio siglo reúne a miles de visitantes en torno a la gastronomía, la música y las raíces culturales de la región.

La celebración, que se desarrolla en el Parque Municipal Independencia, tuvo inicio el viernes y se extendió durante todo el fin de semana con actividades que incluyeron espectáculos musicales, feria de artesanías, mercado sustentable, propuestas gastronómicas y espacios para las infancias.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

El protagonista indiscutido es el salame quintero, producto con denominación de origen en Mercedes. La receta, transmitida por inmigrantes italianos que llegaron a la ciudad a mediados del siglo XX, convirtió a la localidad en un polo reconocido por la calidad de sus chacinados, entre los que también destacan la bondiola, el chorizo y la morcilla.

Cómo sacar entradas para este domingo

Los tickets para la jornada de cierre, disponibles en el sitio web oficial de Mercedes, tienen un valor de $5.000 para el público general y $3.000 para jubilados. Es importante aclarar que el estacionamiento no se encuentra incluido en el precio de la entrada.

Por otro lado, los menores de 12 años no abonan entrada, al igual que las personas que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Entradas para la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: mercedes.boleteriadigital.com.ar.

Al ser un evento multitudinario, la entrada al recinto suele estar congestionada, por lo que llevar la entrada descargada en el celular con el código QR correspondiente o impresa, será posible acceder con menor tiempo de espera.

En caso de optar por comprar la entrada de forma presencial, se podrá abonar con tarjetas, efectivo y QR (dependiendo conectividad del comprador).

Cómo llegar al Parque Municipal Independencia de Mercedes desde CABA

La manera más simple de llegar a Mercedes desde Buenos Aires es en auto: el trayecto, desde el centro porteño, es de 105 kilómetros y demora 1h 30m en condiciones de transito normal. Un detalle a tener en cuenta esa que la vuelta a CABA el día domingo y en hora pico puede demorar incluso el doble del tiempo.

Una manera más económica para llegar a Mercedes es en tren. Hay que tomar el Tren Sarmiento en la cabecera Once y viajar hasta la estación Moreno. Ahí se debe hacer un transbordo y tomar el servicio a Mercedes, teniendo en cuenta que desde Moreno solamente parten cuatro formaciones al día: a las 02.58, 07.50, 12.19 y 17.14.

La localidad de Mercedes, ubicada a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se convierte así en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de un evento que combina tradición gastronómica y espectáculos.

La grilla artística del cierre de la Fiesta Nacional del Salame Quintero

El último día de la fiesta tendrá un despliegue musical y cultural con la participación de: