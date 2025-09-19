Se reprogramó el Festival de la Milanesa: cuándo será el evento gastronómico más esperado de Buenos Aires

El plato más noble y querido por los argentinos tendrá su gran fiesta. Con entrada libre y gratuita, el festival ofrecerá más de 100 variedades de milanesa durante dos días consecutivos.

Se reprogramó el Festival de la Milanesa. Foto: Turismo Buenos Aires.

La milanesa es una comida noble, versátil y presente en todo tipo de mesas. Puede disfrutarse en su versión clásica de bodegón, en preparaciones gourmet de alta cocina, al plato o en sándwich. Debido al cariño que le tienen los argentinos, este plato vuelve a tener su merecida fiesta: el Festival de la Milanesa reunirá a miles de aficionados en el Hipódromo de Palermo.

Cuándo se celebra el Festival de la Milanesa en Buenos Aires

El evento, inicialmente previsto para el 20 y 21 de septiembre, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 12 a 20. La entrada será libre y gratuita y, si vuelve a llover, se postergará al fin de semana siguiente.

Más de 100 variedades para probar

Habrá más de 35 puestos y food trucks que ofrecerán versiones de todo tipo: entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife. Entre los estilos, se destacan la napolitana, a la parmigiana, fugazzeta, tex-mex, a caballo, Maryland, a la suiza y muchas más.

Festival de la milanesa, Palermo. Foto: Turismo Buenos Aires.

El recorrido se completa con vinos, cervezas artesanales, coctelería y un sector dulce atravesado por el inevitable dulce de leche, presente en helados, churros y pastelería.

Las marcas que estarán presentes en el Festival de la Milanesa

Gastronomía: Aloha, Amaranta, Antigourmet, Austin Smoke House, Bullanga Milanga, Familia Milanesio, Fierro, Flama, Jordanas, La Casona de Belgrano, La Milaneseria, La Posta del Hornero, Lo de Gauna, Oggi, Riki Cocinero, San Guchero, Sangucheto, Sapore Squisito, Shappa, The Black, Tres Fuegos Cocina de Raíz, Yaya’s y Yellow.

Dulces: Cremolatti, Erdelys Kurtos, Guapaletas, Isla Negra, JH Pastelería, O Waffles y Two Churros.

Bebidas: Cinzano, Rabieta, Gin Saraví, Taproom y Valle del Indio.

Mercado: Bilbao Back Pack, Cabaña Los Hermanos, ESSEN, La Casa del Alfajor, Lágrima del Diablo, PSA y Yemas de Uruguay.

Información útil sobre el Festival de la Milanesa

Cuándo: sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 12 a 20.

Dónde: Hipódromo de Palermo (entrada por Av. del Libertador y Dorrego).

Entrada: libre y gratuita.

En caso de lluvia se traslada al fin de semana siguiente.

Festival de la milanesa, Palermo. Foto: Instagram @bsasmarket

Cómo llegar

El Hipódromo de Palermo tiene fácil acceso en transporte público:

Colectivos: 10, 34, 36, 160 y 166.

Subte: estación Palermo (Línea D), a 15 minutos caminando.

Bicicleta: ciclovías cercanas y estacionamiento para bicis.

Con más de 100 variedades para probar, opciones de bebidas y postres, y un ambiente pensado para toda la familia, el Festival de la Milanesa se consolida como la cita imperdible para los amantes de este plato tan argentino.