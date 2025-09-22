Un prestigioso ranking escogió los 10 puertos de cruceros más pintorescos del mundo y uno está en la Argentina

Un estudio de AllClear Travel explica que la experiencia de embarcar en un crucero va más allá del viaje marítimo y las actividades a bordo. El entorno portuario es muy importante.

El puerto argentino que ocupó el segundo lugar en un ranking entre los más pintorescos. Foto: Puerto Ushuaia

Si bien lo más importante a la hora de viajar en crucero es el barco en sí mismo, con todas las comodidades que ofrece, y los destinos que visita; los puertos en los que atraca son igual de influyentes para la experiencia de los viajeros.

En este sentido, la aseguradora británica AllClear Travel desarrolló una metodología orientada a descubrir los “puertos de cruceros más pintorescos del mundo”, donde sólo uno alcanzó la valoración perfecta.

El puerto de Ushuaia, el más pintoresco de Sudamérica. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego

Aunque es común que los muelles se ubiquen en zonas industriales o alejadas de los centros urbanos, existen excepciones donde el puerto se convierte en una postal inolvidable.

Los 10 puertos más pintorescos del mundo

AllClear Travel elaboró su ranking partiendo de un enfoque innovador y basado en tecnología de seguimiento ocular. El proceso consistió en mostrar imágenes de diferentes puertos de cruceros del mundo a un grupo de participantes, midiendo meticulosamente sus reacciones visuales. La clave estaba en dos factores: la rapidez con que cada persona dirigía la mirada a la imagen y el tiempo que se mantenía contemplando cada fotografía.

Así, los más atractivos visualmente resultaron:

La Valeta, Malta: la capital maltesa y Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, alcanzó la puntuación máxima de 100 sobre 100 en el estudio de AllClear. Según la compañía, es una “obra maestra de la estética portuaria”, resultado de su integración única entre riqueza histórica, arquitectura y contexto natural. Ushuaia, Argentina: para muchos cruceros la última escala antes de cruzar hacia la Antártida, las vistas desde el puerto de Ushuaia son particularmente impactantes gracias a la cercana Cordillera Martial y el imponente Canal del Beagle. La atmósfera del lugar está marcada por la naturaleza salvaje y la geografía extrema, que lo convierten en un destino único. Palermo, Italia: ofrece una mezcla de historia, cultura y paisajes marinos. Al arribar, los pasajeros quedan frente a una ciudad repleta de palacios, iglesias y mercados, todo enmarcado por el azul del Tirreno y la sierra circundante.

Muy cercanos al podio, pero muy destacados también, están: