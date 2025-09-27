Un rincón inglés salido de un cuento: el pueblo más hermoso del mundo tiene 600 habitantes y una historia que nació con los romanos

Un ranking de Forbes estableció que este pequeño lugar es el mejor para visitar por sus paisajes de ensueños. Dónde queda y sus orígenes que datan de hace miles de años.

Bien es sabido el atractivo turístico que resultan las famosas villas de Gran Bretaña. Tanto es así que la Revista Forbes, con la ayuda de Unforgettable Travel Company, eligió a una como el Pueblo más Bello del Mundo en 2025.

Hablamos de Bibury, un rincón entre las colinas de los Cotswolds, atravesado por el río Colm y que cuenta con poco más que 600 habitantes.

Sus casas, construidas con la piedra caliza de la región, redondean un paisaje bellísimo que enamora a todos. William Morris lo bautizó, años antes, “el pueblo más encantador de Inglaterra”, y parece que tenía mucha razón. ¿Cuál es su historia?

Bilbury, el pueblo más hermoso del mundo

La historia de Bibury se remonta a la época romana, con asentamientos en la zona y es mencionada en el Domesday Book (Domesday Book) bajo el nombre de Becheberie. Este libro, también conocido como Libro de Winchester, fue el principal registro de Inglaterra y completado en 1086 por orden del rey Guillermo I. Un registro similar a los censos nacionales que se realizan hoy en día.

Su prosperidad continuó en el siglo XVII, debido a la industria de la lana y la extracción de piedra local, dando lugar a la construcción de muchas de sus icónicas casas de piedra, como las de Arlington Row.

La Iglesia de Santa María, perteneciente a la Iglesia de Inglaterra, es de estilo anglosajón muy tardío, con añadidos posteriores, y está catalogada en el Grado I, la categoría más alta de patrimonio arquitectónico. Junto a la iglesia se encuentra la escuela primaria del pueblo, construida en la década de 1850. En el lado oeste del pueblo, se encuentra la Iglesia Bautista de Arlington donde se reúne una congregación desde la década de 1740.

Qué visitar en Bibury

Arlington Row: el punto más emblemático, con casas de piedra que originalmente fueron un almacén de lana y luego se convirtieron en viviendas para tejedores.

Bibury Trout Farm: con hermosos jardines, se puede ver la granja para ver el ciclo de vida de la trucha

Iglesia de St. Mary: perfecta para admirar su arquitectura y vitrales

Pasear por el pueblo: atravesar sus calles de piedra, admira el paisaje campestre y hazte fotos en el río

Disfrutar de la naturaleza: pasear por las orillas del río Coln y admira el entorno natural

Arlington Row, el mayor atractivo de Bibury

Se trata de un grupo de antiguas casas de campo, construidas en el siglo XVI, con unos techos muy inclinados. Se han convertido con el paso de los años en el sitio más famoso no solo del pueblo, si no de los Cotswolds por ser uno de los escenarios más fotografiados de esta zona del país.

El pueblo también fue escenario para películas como Stardust y El diario de Bridget Jones, algo que hace que este escenario sea todavía más conocido y reafirman los motivos por los cuáles fue elegido el pueblo más bonito por la prestigiosa revista Forbes.

Cómo quedó el ranking de los pueblos más lindos del mundo

En segundo lugar, está Hallstatt, en Austria, con preciosos balcones llenos de flores, casas con entramado de madera construidas en los acantilados y vistas que no necesitan filtro.

En tercero se encuentra Reine en Noruega, destacado por sus espectaculares picos montañosos, auroras boreales habituales y un ambiente acogedor en general.

Otros cinco de los diez primeros lugares de la lista también se encuentran en Europa, incluidos Giethoorn en los Países Bajos, Oia en Grecia y Kotor en Montenegro.